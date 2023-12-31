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Число погибших из-за обстрела Белгорода возросло до 24 человек

Число погибших из-за обстрела Белгорода возросло до 24 человек - РИА Новости, 31.12.2023

Число погибших из-за обстрела Белгорода возросло до 24 человек

Число жертв в результате массированного удара ВСУ по Белгороду достигло 24 человек, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T10:43

2023-12-31T10:43

2023-12-31T12:01

специальная военная операция на украине

белгород

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Число жертв в результате массированного удара ВСУ по Белгороду достигло 24 человек, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", — написал он, уточнив, что это данные на 08:30.Ранее сообщалось о 22 погибших, среди которых трое детей.Еще 108 человек получили ранения, добавил губернатор. Кроме того, повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладениях и семь социальных объектов.Украинские войска обстреляли центр Белгорода накануне днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве, подчеркнув, что этот удар не останется безнаказанным.Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.

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Последствия удара ВСУ по Белгороду Последствия удара ВСУ по Белгороду 2023-12-31T10:43 true PT2M11S

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белгород