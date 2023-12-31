https://ria.ru/20231231/obraschenie-1919254624.html

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2024

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 01.01.2024

2023-12-31T15:01

2023-12-31T15:01

2024-01-01T08:15

россия

новый год

общество

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия."Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", — сказал глава государства.Он обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен глава государства, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа — миллионов россиян.Президент добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны.В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее."Это самый надежный залог будущего России", — заключил он.Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

https://ria.ru/20231231/novogodnie_obrascheniya_prezidentov-1918476779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, новый год, общество, владимир путин