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Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2024
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15:01 31.12.2023 (обновлено: 08:15 01.01.2024)
https://ria.ru/20231231/obraschenie-1919254624.html
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2024
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 01.01.2024
2023-12-31T15:01
2024-01-01T08:15
россия
новый год
общество
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия."Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", — сказал глава государства.Он обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен глава государства, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа — миллионов россиян.Президент добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны.В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее."Это самый надежный залог будущего России", — заключил он.Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.
https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html
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россия, новый год, общество, владимир путин
Россия, Новый год, Общество, Владимир Путин
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин в новогоднем обращении: РФ предстоит идти вперед и созидать будущее

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.
«
"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", — сказал глава государства.
Он обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен глава государства, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа — миллионов россиян.
Бронеавтомобиль Тигр-М - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В уходящем году мир избавлялся от иллюзий
Вчера, 08:00
Президент добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны.
В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее.
"Это самый надежный залог будущего России", — заключил он.
Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в канун 2015 года - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Новогодние обращения президентов России
Вчера, 00:21
 
РоссияНовый годОбществоВладимир Путин
 
 
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