https://ria.ru/20231231/novyy_god-1919204502.html

Ученые рассказали, когда на самом деле в городах России наступает Новый год

Ученые рассказали, когда на самом деле в городах России наступает Новый год - РИА Новости, 31.12.2023

Ученые рассказали, когда на самом деле в городах России наступает Новый год

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) предоставил РИА Новости видеоролик о том, в какое время наступает астрономический новый... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T03:31

2023-12-31T03:31

2023-12-31T05:20

москва

петропавловск-камчатский

чукотка

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) предоставил РИА Новости видеоролик о том, в какое время наступает астрономический новый год в городах России и как оно отличается от установленного в том или ином регионе официального времени. В пресс-службе университета пояснили, что существует два типа времени – поясное, которое для простоты можно называть гражданским, и астрономическое. В соответствии с Федеральным законом "Об исчислении времени", московское время служит исходным временем при исчислении местного времени в часовых зонах. Московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) +3, а числовые значения местного времени в разных часовых зонах отличаются на целое число часов, напомнили в МИИГАиК. Местное время в одной часовой зоне одинаково. Астрономическим же временем называют истинное солнечное время, определяемое по углу наклона Земли к Солнцу и ее вращения вокруг своей оси. "Мы с детства помним, что если в Москве 15 часов, то в Петропавловске-Камчатском полночь. Однако, по астрономическому времени, полночь в Петропавловске еще не наступила. И первыми по астрономическому времени — не поясному — Новый год встречают жители села Уэлен Чукотского автономного округа, в то время когда в Москве на часах 14.19. А в 15:00 по мск Новый год празднуют жители Анадыря. Сам же астрономический Новый год в Петропавловске-Камчатском наступает в 16.25 по мск", - рассказали в пресс-службе. По данным университета, первыми в московском часовом поясе отмечают астрономический новый год жители Волгограда, Элисты, Пензы, Саранска, Владикавказа и многих других городов и населенных пунктов, находящихся на этом меридиане. В самой столице, на Красной площади, астрономический новый год наступит лишь через 29 минут, также, например, как в Донецке или Новороссийске. В Севастополе "астрономические куранты пробьют" через 44 минуты, в Санкт-Петербурге — через 57 минут, а в Калининграде через 1 час 38 минут после Пензы, сообщили в пресс-службе МИИГАиК. "Если говорить не только о населённых пунктах, то первым встречает Новый год остров Ратманова на Чукотке в 14.16 мск, последней — Балтийская коса в Калининградской области в 01.41 мск", - добавили в университете.

https://ria.ru/20231231/pozdravlenie-1919193894.html

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москва

петропавловск-камчатский

чукотка

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москва, петропавловск-камчатский, чукотка, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), новый год