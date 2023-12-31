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Нетаньяху ответил на иск ЮАР с обвинением в геноциде

Нетаньяху ответил на иск ЮАР с обвинением в геноциде - РИА Новости, 31.12.2023

Нетаньяху ответил на иск ЮАР с обвинением в геноциде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ЮАР в "малодушии" и лжи за поданный против Тель-Авива иск с обвинением в геноциде, заявив, что израильская... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T18:57

2023-12-31T18:57

2023-12-31T18:57

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ЮАР в "малодушии" и лжи за поданный против Тель-Авива иск с обвинением в геноциде, заявив, что израильская армия самая "моральная" в мире. ЮАР подала в пятницу в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". В опубликованном пресс-службой видео Нетаньяху комментирует "лживые обвинения ЮАР". "Нет, Южная Африка, не мы пришли совершать геноцид, а ХАМАС. Они бы убили нас всех, если бы могли. С другой стороны, ЦАХАЛ действует самым моральным образом – делает все, чтобы избежать вреда гражданскому населению, а ХАМАС делает все, чтобы мы нанесли удар по ним, используя их как живой щит", - заявил Нетаньяху. Премьер задался вопросом, где были ЮАР и другие страны, "клевещущие" на Израиль, когда убивали "миллионы" человек в Сирии, Йемене и других странах, отметив, что "их там не было". "Все, что вы сейчас делаете – это нелепость, ложь и малодушие", - резюмировал Нетаньяху. Он пообещал продолжить "оборонительную" войну, "более справедливой и нравственной которой нет". Пресс-служба премьера снабдила видеозапись при публикации в Telegram-канале комментарием "Южная Африка, вы серьезно?". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231231/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231212/souchastniki-1915362985.html

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Наталья Макарова

в мире, юар, россия, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон