https://ria.ru/20231231/murashko-1919259999.html

Два пациента, пострадавшие в Белгороде, нетранспортабельны, заявил Мурашко

Два пациента, пострадавшие в Белгороде, нетранспортабельны, заявил Мурашко - РИА Новости, 31.12.2023

Два пациента, пострадавшие в Белгороде, нетранспортабельны, заявил Мурашко

Два пациента, пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, нетранспортабельны, их наблюдают специалисты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:34

2023-12-31T15:34

2023-12-31T16:00

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

вооруженные силы украины

михаил мурашко

белгород

россия

происшествия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Два пациента, пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, нетранспортабельны, их наблюдают специалисты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее сообщалось, что медицинский спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей. "Оставили специалистов, которые продолжают курировать, наблюдать пациентов нетранспортабельных, двоих. И оставили работать специалистов - психиатров, психотерапевтов для оказания помощи семьям пострадавших",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24". Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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массированный обстрел центра белгорода, вооруженные силы украины, михаил мурашко, белгород, россия, происшествия, москва, вячеслав гладков