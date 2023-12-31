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Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву - РИА Новости, 31.12.2023
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14:20 31.12.2023 (обновлено: 15:14 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/mchs-1919250528.html
Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву
Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву - РИА Новости, 31.12.2023
Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву
В Москву прибыл медицинский спецборт с раненными после обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:20
2023-12-31T15:14
происшествия
белгород
москва
жуковский
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москву прибыл медицинский спецборт с раненными после обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Медицинский спецборт с ранеными прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский в 14:10", — сказал собеседник агентства. По его словам, в полете пострадавших сопровождали бригады врачей. Всего в столицу привезли 25 человек, из них шесть детей. Все они находятся в тяжелом состоянии, Как уточнили в пресс-службе МЧС России, вместе с ранеными на борту находились медики отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава. Отмечается, что самолет оснащен современным оборудованием, которое позволило оказывать медицинскую помощь во время полета.Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании таких ракет последствия были бы гораздо тяжелее. Армия противника совершила обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919235181.html
белгород
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спецборт МЧС России для транспортировки пострадавших при обстреле Белгорода
Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате массированного удара украинскими военными по Белгороду, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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происшествия, белгород, москва, жуковский, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас
Происшествия, Белгород, Москва, Жуковский, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас
Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву

В Москву прибыл спецборт МЧС с раненными при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москву прибыл медицинский спецборт с раненными после обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Медицинский спецборт с ранеными прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский в 14:10", — сказал собеседник агентства.
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ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода
Вчера, 11:56
По его словам, в полете пострадавших сопровождали бригады врачей. Всего в столицу привезли 25 человек, из них шесть детей. Все они находятся в тяжелом состоянии,
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, вместе с ранеными на борту находились медики отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.
Отмечается, что самолет оснащен современным оборудованием, которое позволило оказывать медицинскую помощь во время полета.
Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании таких ракет последствия были бы гораздо тяжелее. Армия противника совершила обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.
По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
ПроисшествияБелгородМоскваЖуковскийВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра БелгородаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Центроспас
 
 
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