Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москву прибыл медицинский спецборт с раненными после обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Медицинский спецборт с ранеными прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский в 14:10", — сказал собеседник агентства. По его словам, в полете пострадавших сопровождали бригады врачей. Всего в столицу привезли 25 человек, из них шесть детей. Все они находятся в тяжелом состоянии, Как уточнили в пресс-службе МЧС России, вместе с ранеными на борту находились медики отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава. Отмечается, что самолет оснащен современным оборудованием, которое позволило оказывать медицинскую помощь во время полета.Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании таких ракет последствия были бы гораздо тяжелее. Армия противника совершила обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919235181.html
белгород
москва
жуковский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спецборт МЧС России для транспортировки пострадавших при обстреле Белгорода
Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате массированного удара украинскими военными по Белгороду, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
происшествия, белгород, москва, жуковский, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас
Происшествия, Белгород, Москва, Жуковский, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас
Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву
В Москву прибыл спецборт МЧС с раненными при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москву прибыл медицинский спецборт с раненными после обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Медицинский спецборт с ранеными прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский в 14:10", — сказал собеседник агентства.
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода
Вчера, 11:56
По его словам, в полете пострадавших сопровождали бригады врачей. Всего в столицу привезли 25 человек, из них шесть детей. Все они находятся в тяжелом состоянии,
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, вместе с ранеными на борту находились медики отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.
Отмечается, что самолет оснащен современным оборудованием, которое позволило оказывать медицинскую помощь во время полета.
Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании таких ракет последствия были бы гораздо тяжелее. Армия противника совершила обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.
По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.