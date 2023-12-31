https://ria.ru/20231231/mchs-1919250528.html

Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву

Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву - РИА Новости, 31.12.2023

Спецборт МЧС с пострадавшими при обстреле ВСУ Белгорода прибыл в Москву

В Москву прибыл медицинский спецборт с раненными после обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:20

2023-12-31T14:20

2023-12-31T15:14

происшествия

белгород

москва

жуковский

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москву прибыл медицинский спецборт с раненными после обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Медицинский спецборт с ранеными прибыл в подмосковный аэропорт Жуковский в 14:10", — сказал собеседник агентства. По его словам, в полете пострадавших сопровождали бригады врачей. Всего в столицу привезли 25 человек, из них шесть детей. Все они находятся в тяжелом состоянии, Как уточнили в пресс-службе МЧС России, вместе с ранеными на борту находились медики отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава. Отмечается, что самолет оснащен современным оборудованием, которое позволило оказывать медицинскую помощь во время полета.Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании таких ракет последствия были бы гораздо тяжелее. Армия противника совершила обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

https://ria.ru/20231231/belgorod-1919235181.html

белгород

москва

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецборт МЧС России для транспортировки пострадавших при обстреле Белгорода Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате массированного удара украинскими военными по Белгороду, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2023-12-31T14:20 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, белгород, москва, жуковский, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас