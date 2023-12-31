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Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при обстреле Белгорода

Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате массированного удара украинскими военными по Белгороду, сообщили РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:24

2023-12-31T13:24

2023-12-31T13:57

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

россия

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украинский демократический альянс за реформы (удар)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате массированного удара украинскими военными по Белгороду, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате массированного удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры города Белгорода", - говорится в сообщении.Отмечается, что самолет уже вылетел из Белгорода, он оснащен современным оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую помощь во время полёта. Кроме того, пострадавших сопровождают врачи отряда "Центроспас" МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава России.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

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Спецборт МЧС России для транспортировки пострадавших при обстреле Белгорода Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, из них шесть детей, пострадавших в результате массированного удара украинскими военными по Белгороду, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2023-12-31T13:24 true PT0M57S

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происшествия, москва, россия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украинский демократический альянс за реформы (удар), вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, вячеслав гладков, центроспас