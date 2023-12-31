https://ria.ru/20231231/lavrov-1919220875.html

Лавров рассказал о боязни Вашингтона разрушить отношения с Москвой

Лавров рассказал о боязни Вашингтона разрушить отношения с Москвой - РИА Новости, 31.12.2023

Лавров рассказал о боязни Вашингтона разрушить отношения с Москвой

В Москве полагают, что США остерегаются "рушить до основания" отношения с Россией, но и уважать интересы Москвы Вашингтон тоже пока не готов, заявил в интервью... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T09:09

2023-12-31T09:09

2023-12-31T18:10

в мире

вашингтон (штат)

москва

сша

сергей лавров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москве полагают, что США остерегаются "рушить до основания" отношения с Россией, но и уважать интересы Москвы Вашингтон тоже пока не готов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы", — сказал Лавров.По его словам, "выйти на формулу мирного сосуществования с взаимодействием в отдельных областях возможно только после того, как Вашингтон признает наши коренные национальные интересы и начнет договариваться по-серьезному"."Между тем правящие круги США отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят в категориях собственного превосходства и исключительности", — добавил министр.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>

https://ria.ru/20231231/ssha-1919212245.html

вашингтон (штат)

москва

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), москва, сша, сергей лавров, россия