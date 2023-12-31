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Лавров рассказал о боязни Вашингтона разрушить отношения с Москвой
Лавров рассказал о боязни Вашингтона разрушить отношения с Москвой - РИА Новости, 31.12.2023
Лавров рассказал о боязни Вашингтона разрушить отношения с Москвой
В Москве полагают, что США остерегаются "рушить до основания" отношения с Россией, но и уважать интересы Москвы Вашингтон тоже пока не готов, заявил в интервью... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:09
2023-12-31T09:09
2023-12-31T18:10
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москве полагают, что США остерегаются "рушить до основания" отношения с Россией, но и уважать интересы Москвы Вашингтон тоже пока не готов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров."Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы", — сказал Лавров.По его словам, "выйти на формулу мирного сосуществования с взаимодействием в отдельных областях возможно только после того, как Вашингтон признает наши коренные национальные интересы и начнет договариваться по-серьезному"."Между тем правящие круги США отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят в категориях собственного превосходства и исключительности", — добавил министр.Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
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в мире, вашингтон (штат), москва, сша, сергей лавров, россия
В мире, Вашингтон (штат), Москва, США, Сергей Лавров, Россия
Лавров рассказал о боязни Вашингтона разрушить отношения с Москвой
Лавров: Вашингтон остерегается рушить отношения с Москвой до конца