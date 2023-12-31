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От "Голубого огонька" до дискотеки: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2023
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Шоубиз
 
08:00 31.12.2023 (обновлено: 08:03 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/kontserty-1918468286.html
От "Голубого огонька" до дискотеки: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
От "Голубого огонька" до дискотеки: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2023
От "Голубого огонька" до дискотеки: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Когда все салаты нарезаны, гости приехали, а хозяйка наряжена, время включить телевизор и танцевать под песни любимых артистов. Какие шоу подготовили российские РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T08:00
2023-12-31T08:03
шоубиз
знаменитости
первый канал (телеканал)
россия-1 (телеканал)
нтв (телеканал)
муз-тв (телеканал)
тнт (телеканал)
сергей лазарев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Когда все салаты нарезаны, гости приехали, а хозяйка наряжена, время включить телевизор и танцевать под песни любимых артистов. Какие шоу подготовили российские телеканалы к главной ночи года — в материале РИА Новости. Вспомнить 2010-е Шесть тысяч бенгальских огней, две с половиной тысячи лент серпантина, 400 пакетов серебряного дождя и более 70 известных артистов — это "Новогодняя ночь" на Первом канале в цифрах. Прошлогодний праздничный концерт был посвящен хитам из нулевых, в этом — решили вспомнить лучшие треки 2010-2020-х. В 2012 году в эфире Первого состоялась премьера шоу "Голос", благодаря которому зрители узнали о многих талантливых артистах. В предстоящую новогоднюю ночь можно будет потанцевать под песни Дины Гариповой, SHAMAN, Елизаветы Трофимовой, Олега Аккуратова и других участников конкурса. В шоу прозвучат и поп-хиты, и диско, и рэп, и клубная музыка. На канале пообещали, что будет весело, зажигательно и танцевально.Каждый номер снимали в масштабных декорациях, а затем делали сложный постпродакшен с 3D-графикой.Это навсегда! Традиционный "Голубой огонек" на канале "Россия" выйдет сразу после праздничного обращения президента России. Для шоу это будет уже 62-й эфир.Ведущими станут Андрей Малахов, Николай Басков, Татьяна Веденеева, Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.Выступят звезды: Сергей Лазарев, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Юта, Лев Лещенко, Алсу, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Стас Михайлов и многие другие. В этом году создатели программы подготовили неожиданные дуэты. Например, кумир молодежи Хабиб исполнит новую версию своей "Ягоды малинки" вместе с этно-певицей Варварой. А Сергей Лазарев выйдет на сцену с девятилетним сыном Никитой и споет с ним "Это все она".Почувствуйте себя ШерлокомДля любители детективных историй, квестов, загадок и хорошей музыки телеканал НТВ подготовил новогодний спецвыпуск шоу "Маска".В канун Нового года и сразу после боя курантов на сцену выйдут знаменитости в костюмах разных персонажей. В предстоящем выпуске зрители увидят все маски четвертого сезона, Дракона и Монстрика из третьего, а также восемь новых образов. Их сделали специально для праздничного шоу: Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Подснежник, Тарантул и Новогодний Фейерверк.На создание новых масок ушло больше четырех месяцев. Сложнее всего было изготовить костюмы Подснежника и Золотой Белки, для которой вырезали почти три тысячи золотых чешуек. А у Новогоднего Леденца одна только юбка весит 12 килограммов. Обновится и состав жюри. К Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу, Регине Тодоренко и Алексею Воробьеву присоединятся победители четвертого сезона — Дима Билан и Сергей Лазарев. Новые Шурик и БуншаНа ТНТ покажут ремейк легендарного фильма Леонида Гайдая в жанре киномюзикла "Иван Васильевич меняет все". В новой истории в центре событий оказывается айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который любит проводить разные научные опыты. Во время одного из экспериментов управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) отправляется в эпоху Ивана Грозного, где назначает себя "временным исполняющим обязанности" царя. Помогает ему вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин).Ольга Бузова появится в образе Ольги Андреевны, супруги Бунши, а Гарик Мартиросян — в роли Антона Семеновича Шпака. В фильме появятся и неожиданные герои из других вселенных и временных эпох."Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", а еще "Иванушки International", Zivert и ПирожковПосле полуночи на МУЗ-ТВ можно будет посмотреть телеверсию большой новогодней дискотеки "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"На этом шоу свои лучшие песни исполнили "Иванушки International", "Руки вверх!", Клава Кока, JONY, Zivert, Григорий Лепс, МОТ, A’Studio, Мари Краймбрери, Gayazovs Brothers, ELMAN и MONA, Amirchik. Прозвучат такие хиты, как "Девочка хочет" в исполнении Артура Пирожкова, "Солнце Монако" Люси Чеботиной, "Горький вкус" Султана Лагучева.Выучить пару танцевальных движений, пока готовите салаты, — желательно. Знать тексты песен — обязательно.
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знаменитости, первый канал (телеканал), россия-1 (телеканал), нтв (телеканал), муз-тв (телеканал), тнт (телеканал), сергей лазарев, николай басков, дима билан (виктор белан), иванушки international, новый год, москва, филипп киркоров, григорий лепс, дина гарипова, что посмотреть
Шоубиз, Знаменитости, Первый канал (телеканал), Россия-1 (телеканал), НТВ (телеканал), Муз-ТВ (телеканал), ТНТ (телеканал), Сергей Лазарев, Николай Басков, Дима Билан (Виктор Белан), Иванушки International, Новый год, Москва, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Дина Гарипова, что посмотреть
От "Голубого огонька" до дискотеки: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь

На российских телеканалах рассказали, что покажут в новогоднюю ночь

© Пресс-служба телеканала ТНТКадр из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"
Кадр из новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все
© Пресс-служба телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Когда все салаты нарезаны, гости приехали, а хозяйка наряжена, время включить телевизор и танцевать под песни любимых артистов. Какие шоу подготовили российские телеканалы к главной ночи года — в материале РИА Новости.

Вспомнить 2010-е

Шесть тысяч бенгальских огней, две с половиной тысячи лент серпантина, 400 пакетов серебряного дождя и более 70 известных артистов — это "Новогодняя ночь" на Первом канале в цифрах.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала"Новогодняя ночь" на Первом канале
Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
"Новогодняя ночь" на Первом канале
Прошлогодний праздничный концерт был посвящен хитам из нулевых, в этом — решили вспомнить лучшие треки 2010-2020-х.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала"Новогодняя ночь" на Первом канале
Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
"Новогодняя ночь" на Первом канале
В 2012 году в эфире Первого состоялась премьера шоу "Голос", благодаря которому зрители узнали о многих талантливых артистах. В предстоящую новогоднюю ночь можно будет потанцевать под песни Дины Гариповой, SHAMAN, Елизаветы Трофимовой, Олега Аккуратова и других участников конкурса.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

На съемках "Новогодней ночи" на Первом канале

Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя

На съемках "Новогодней ночи" на Первом канале

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Артисты "Новогодней ночи" на Первом канале

Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя

Артисты "Новогодней ночи" на Первом канале

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

"Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя"

Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя

"Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

"Новогоднюю ночь" на Первом канале посвятили хитам 2010-х

Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя

"Новогоднюю ночь" на Первом канале посвятили хитам 2010-х

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

"Новогодняя ночь" на Первом канале

Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя

"Новогодняя ночь" на Первом канале

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 5

На съемках "Новогодней ночи" на Первом канале

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 5

Артисты "Новогодней ночи" на Первом канале

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 5

"Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя"

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 5

"Новогоднюю ночь" на Первом канале посвятили хитам 2010-х

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
4 из 5

"Новогодняя ночь" на Первом канале

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
5 из 5
В шоу прозвучат и поп-хиты, и диско, и рэп, и клубная музыка. На канале пообещали, что будет весело, зажигательно и танцевально.
Каждый номер снимали в масштабных декорациях, а затем делали сложный постпродакшен с 3D-графикой.

Это навсегда!

Традиционный "Голубой огонек" на канале "Россия" выйдет сразу после праздничного обращения президента России. Для шоу это будет уже 62-й эфир.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1"Голубой огонек"
Голубой огонек
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
"Голубой огонек"
Ведущими станут Андрей Малахов, Николай Басков, Татьяна Веденеева, Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1

На съемках "Голубого огонька"

Голубой огонек

На съемках "Голубого огонька"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1

"Голубой огонек"

Голубой огонек

"Голубой огонек"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1

"Голубой огонек" на телеканале "Россия"

Голубой огонек

"Голубой огонек" на телеканале "Россия"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1

Программа "Голубой огонек"

Голубой огонек

Программа "Голубой огонек"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
4 из 4

На съемках "Голубого огонька"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
1 из 4

"Голубой огонек"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
2 из 4

"Голубой огонек" на телеканале "Россия"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
3 из 4

Программа "Голубой огонек"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
4 из 4
Выступят звезды: Сергей Лазарев, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Юта, Лев Лещенко, Алсу, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Стас Михайлов и многие другие.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1"Голубой огонек"
Голубой огонек
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Россия-1
"Голубой огонек"
В этом году создатели программы подготовили неожиданные дуэты. Например, кумир молодежи Хабиб исполнит новую версию своей "Ягоды малинки" вместе с этно-певицей Варварой. А Сергей Лазарев выйдет на сцену с девятилетним сыном Никитой и споет с ним "Это все она".

Почувствуйте себя Шерлоком

Для любители детективных историй, квестов, загадок и хорошей музыки телеканал НТВ подготовил новогодний спецвыпуск шоу "Маска".
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ Новогодняя "Маска" на НТВ
Новогодняя Маска на НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
Новогодняя "Маска" на НТВ
В канун Нового года и сразу после боя курантов на сцену выйдут знаменитости в костюмах разных персонажей. В предстоящем выпуске зрители увидят все маски четвертого сезона, Дракона и Монстрика из третьего, а также восемь новых образов.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ Новогодняя "Маска" на НТВ
Новогодняя Маска на НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
Новогодняя "Маска" на НТВ
Их сделали специально для праздничного шоу: Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Подснежник, Тарантул и Новогодний Фейерверк.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ

Новогодняя "Маска" на НТВ

Новогодняя Маска на НТВ

Новогодняя "Маска" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ

На съемках новогодней "Маски" на НТВ

Новогодняя Маска на НТВ

На съемках новогодней "Маски" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ

Праздничное шоу "Маска" на НТВ

Новогодняя Маска на НТВ

Праздничное шоу "Маска" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ

Новогодняя "Маска"

Новогодняя Маска на НТВ

Новогодняя "Маска"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ

На новогодней "Маске" на НТВ

Новогодняя Маска на НТВ

На новогодней "Маске" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ

Новогодняя "Маска" на НТВ

Новогодняя Маска на НТВ

Новогодняя "Маска" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
6 из 6

Новогодняя "Маска" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
1 из 6

На съемках новогодней "Маски" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
2 из 6

Праздничное шоу "Маска" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
3 из 6

Новогодняя "Маска"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
4 из 6

На новогодней "Маске" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
5 из 6

Новогодняя "Маска" на НТВ

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
6 из 6
На создание новых масок ушло больше четырех месяцев. Сложнее всего было изготовить костюмы Подснежника и Золотой Белки, для которой вырезали почти три тысячи золотых чешуек. А у Новогоднего Леденца одна только юбка весит 12 килограммов.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ Новогодняя "Маска" на НТВ
Новогодняя Маска на НТВ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала НТВ
Новогодняя "Маска" на НТВ
Обновится и состав жюри. К Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу, Регине Тодоренко и Алексею Воробьеву присоединятся победители четвертого сезона — Дима Билан и Сергей Лазарев.

Новые Шурик и Бунша

На ТНТ покажут ремейк легендарного фильма Леонида Гайдая в жанре киномюзикла "Иван Васильевич меняет все".
© Пресс-служба телеканала ТНТКадр из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"
Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все
© Пресс-служба телеканала ТНТ
Кадр из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"
В новой истории в центре событий оказывается айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который любит проводить разные научные опыты.

Во время одного из экспериментов управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) отправляется в эпоху Ивана Грозного, где назначает себя "временным исполняющим обязанности" царя. Помогает ему вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин).
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Кадр из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Кадр из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
1 из 4
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Фрагмент новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Фрагмент новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
2 из 4
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Эпизод из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Эпизод из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
3 из 4
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет все"

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
4 из 4

Кадр из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
1 из 4

Фрагмент новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
2 из 4

Эпизод из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
3 из 4

Новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
4 из 4
Ольга Бузова появится в образе Ольги Андреевны, супруги Бунши, а Гарик Мартиросян — в роли Антона Семеновича Шпака.
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Эпизод из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Эпизод из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
1 из 3
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет все" на ТНТ

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет все" на ТНТ

© Пресс-служба телеканала ТНТ
2 из 3
© Пресс-служба телеканала ТНТ

Новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет все"

Кадр из Новогоднего музыкального телефильма Иван Васильевич меняет все

Новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
3 из 3

Эпизод из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
1 из 3

Новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет все" на ТНТ

© Пресс-служба телеканала ТНТ
2 из 3

Новогодний музыкальный телефильм "Иван Васильевич меняет все"

© Пресс-служба телеканала ТНТ
3 из 3
В фильме появятся и неожиданные герои из других вселенных и временных эпох.

"Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", а еще "Иванушки International", Zivert и Пирожков

После полуночи на МУЗ-ТВ можно будет посмотреть телеверсию большой новогодней дискотеки "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ"Иванушки International" на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"
Иванушки International на Танцы! Елка! Муз-Тв
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ
"Иванушки International" на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"
На этом шоу свои лучшие песни исполнили "Иванушки International", "Руки вверх!", Клава Кока, JONY, Zivert, Григорий Лепс, МОТ, A’Studio, Мари Краймбрери, Gayazovs Brothers, ELMAN и MONA, Amirchik. Прозвучат такие хиты, как "Девочка хочет" в исполнении Артура Пирожкова, "Солнце Монако" Люси Чеботиной, "Горький вкус" Султана Лагучева.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ

Gayazovs Brothers на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

Gayazovs Brothers на Танцы! Елка! Муз-Тв

Gayazovs Brothers на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ

Нюша на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

Нюша на Танцы! Елка! Муз-Тв

Нюша на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ

Ольга Бузова на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

Ольга Бузова на Танцы! Елка! Муз-Тв

Ольга Бузова на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ
3 из 3

Gayazovs Brothers на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ
1 из 3

Нюша на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ
2 из 3

Ольга Бузова на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала Муз-ТВ
3 из 3
Выучить пару танцевальных движений, пока готовите салаты, — желательно. Знать тексты песен — обязательно.
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