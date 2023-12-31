От "Голубого огонька" до дискотеки: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Когда все салаты нарезаны, гости приехали, а хозяйка наряжена, время включить телевизор и танцевать под песни любимых артистов. Какие шоу подготовили российские телеканалы к главной ночи года — в материале РИА Новости. Вспомнить 2010-е Шесть тысяч бенгальских огней, две с половиной тысячи лент серпантина, 400 пакетов серебряного дождя и более 70 известных артистов — это "Новогодняя ночь" на Первом канале в цифрах. Прошлогодний праздничный концерт был посвящен хитам из нулевых, в этом — решили вспомнить лучшие треки 2010-2020-х. В 2012 году в эфире Первого состоялась премьера шоу "Голос", благодаря которому зрители узнали о многих талантливых артистах. В предстоящую новогоднюю ночь можно будет потанцевать под песни Дины Гариповой, SHAMAN, Елизаветы Трофимовой, Олега Аккуратова и других участников конкурса. В шоу прозвучат и поп-хиты, и диско, и рэп, и клубная музыка. На канале пообещали, что будет весело, зажигательно и танцевально.Каждый номер снимали в масштабных декорациях, а затем делали сложный постпродакшен с 3D-графикой.Это навсегда! Традиционный "Голубой огонек" на канале "Россия" выйдет сразу после праздничного обращения президента России. Для шоу это будет уже 62-й эфир.Ведущими станут Андрей Малахов, Николай Басков, Татьяна Веденеева, Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.Выступят звезды: Сергей Лазарев, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Юта, Лев Лещенко, Алсу, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Стас Михайлов и многие другие. В этом году создатели программы подготовили неожиданные дуэты. Например, кумир молодежи Хабиб исполнит новую версию своей "Ягоды малинки" вместе с этно-певицей Варварой. А Сергей Лазарев выйдет на сцену с девятилетним сыном Никитой и споет с ним "Это все она".Почувствуйте себя ШерлокомДля любители детективных историй, квестов, загадок и хорошей музыки телеканал НТВ подготовил новогодний спецвыпуск шоу "Маска".В канун Нового года и сразу после боя курантов на сцену выйдут знаменитости в костюмах разных персонажей. В предстоящем выпуске зрители увидят все маски четвертого сезона, Дракона и Монстрика из третьего, а также восемь новых образов. Их сделали специально для праздничного шоу: Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Подснежник, Тарантул и Новогодний Фейерверк.На создание новых масок ушло больше четырех месяцев. Сложнее всего было изготовить костюмы Подснежника и Золотой Белки, для которой вырезали почти три тысячи золотых чешуек. А у Новогоднего Леденца одна только юбка весит 12 килограммов. Обновится и состав жюри. К Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу, Регине Тодоренко и Алексею Воробьеву присоединятся победители четвертого сезона — Дима Билан и Сергей Лазарев. Новые Шурик и БуншаНа ТНТ покажут ремейк легендарного фильма Леонида Гайдая в жанре киномюзикла "Иван Васильевич меняет все". В новой истории в центре событий оказывается айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который любит проводить разные научные опыты. Во время одного из экспериментов управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) отправляется в эпоху Ивана Грозного, где назначает себя "временным исполняющим обязанности" царя. Помогает ему вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин).Ольга Бузова появится в образе Ольги Андреевны, супруги Бунши, а Гарик Мартиросян — в роли Антона Семеновича Шпака. В фильме появятся и неожиданные герои из других вселенных и временных эпох."Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", а еще "Иванушки International", Zivert и ПирожковПосле полуночи на МУЗ-ТВ можно будет посмотреть телеверсию большой новогодней дискотеки "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"На этом шоу свои лучшие песни исполнили "Иванушки International", "Руки вверх!", Клава Кока, JONY, Zivert, Григорий Лепс, МОТ, A’Studio, Мари Краймбрери, Gayazovs Brothers, ELMAN и MONA, Amirchik. Прозвучат такие хиты, как "Девочка хочет" в исполнении Артура Пирожкова, "Солнце Монако" Люси Чеботиной, "Горький вкус" Султана Лагучева.Выучить пару танцевальных движений, пока готовите салаты, — желательно. Знать тексты песен — обязательно.
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Шоубиз, Знаменитости, Первый канал (телеканал), Россия-1 (телеканал), НТВ (телеканал), Муз-ТВ (телеканал), ТНТ (телеканал), Сергей Лазарев, Николай Басков, Дима Билан (Виктор Белан), Иванушки International, Новый год, Москва, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Дина Гарипова, что посмотреть
От "Голубого огонька" до дискотеки: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
На российских телеканалах рассказали, что покажут в новогоднюю ночь
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Когда все салаты нарезаны, гости приехали, а хозяйка наряжена, время включить телевизор и танцевать под песни любимых артистов. Какие шоу подготовили российские телеканалы к главной ночи года — в материале РИА Новости.
Вспомнить 2010-е
Шесть тысяч бенгальских огней, две с половиной тысячи лент серпантина, 400 пакетов серебряного дождя и более 70 известных артистов — это "Новогодняя ночь" на Первом канале в цифрах.
В 2012 году в эфире Первого состоялась премьера шоу "Голос", благодаря которому зрители узнали о многих талантливых артистах. В предстоящую новогоднюю ночь можно будет потанцевать под песни Дины Гариповой, SHAMAN, Елизаветы Трофимовой, Олега Аккуратова и других участников конкурса.
Выступят звезды: Сергей Лазарев, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Дмитрий Харатьян, Юта, Лев Лещенко, Алсу, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Стас Михайлов и многие другие.
В этом году создатели программы подготовили неожиданные дуэты. Например, кумир молодежи Хабиб исполнит новую версию своей "Ягоды малинки" вместе с этно-певицей Варварой. А Сергей Лазарев выйдет на сцену с девятилетним сыном Никитой и споет с ним "Это все она".
Почувствуйте себя Шерлоком
Для любители детективных историй, квестов, загадок и хорошей музыки телеканал НТВ подготовил новогодний спецвыпуск шоу "Маска".
В канун Нового года и сразу после боя курантов на сцену выйдут знаменитости в костюмах разных персонажей. В предстоящем выпуске зрители увидят все маски четвертого сезона, Дракона и Монстрика из третьего, а также восемь новых образов.
На создание новых масок ушло больше четырех месяцев. Сложнее всего было изготовить костюмы Подснежника и Золотой Белки, для которой вырезали почти три тысячи золотых чешуек. А у Новогоднего Леденца одна только юбка весит 12 килограммов.
Кадр из новогоднего музыкального телефильма "Иван Васильевич меняет все"
В новой истории в центре событий оказывается айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который любит проводить разные научные опыты.
Во время одного из экспериментов управдом Бунша (Тимур Батрутдинов) отправляется в эпоху Ивана Грозного, где назначает себя "временным исполняющим обязанности" царя. Помогает ему вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин).
"Иванушки International" на "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"
На этом шоу свои лучшие песни исполнили "Иванушки International", "Руки вверх!", Клава Кока, JONY, Zivert, Григорий Лепс, МОТ, A’Studio, Мари Краймбрери, Gayazovs Brothers, ELMAN и MONA, Amirchik. Прозвучат такие хиты, как "Девочка хочет" в исполнении Артура Пирожкова, "Солнце Монако" Люси Чеботиной, "Горький вкус" Султана Лагучева.
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