https://ria.ru/20231231/dialog-1919220522.html
Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров
Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2023
Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров
Готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:06
2023-12-31T09:06
2023-12-31T10:03
россия
сша
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Наша готовность к восстановлению полноценного диалога с США не должна восприниматься как данность", - сказал Лавров.По его словам, "российско-американские отношения "истончились" до предела по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России "стратегическое поражение".Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, сергей лавров
Россия, США, В мире, Сергей Лавров
Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров
Лавров: готовность России к диалогу с США не должна восприниматься как данность
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Наша готовность к восстановлению полноценного диалога с США не должна восприниматься как данность", - сказал Лавров.
По его словам, "российско-американские отношения "истончились" до предела по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России "стратегическое поражение".
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