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Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2023
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09:06 31.12.2023 (обновлено: 10:03 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/dialog-1919220522.html
Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров
Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2023
Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров
Готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T09:06
2023-12-31T10:03
россия
сша
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Наша готовность к восстановлению полноценного диалога с США не должна восприниматься как данность", - сказал Лавров.По его словам, "российско-американские отношения "истончились" до предела по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России "стратегическое поражение".Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова &gt;&gt;
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россия, сша, в мире, сергей лавров
Россия, США, В мире, Сергей Лавров
Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров

Лавров: готовность России к диалогу с США не должна восприниматься как данность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Наша готовность к восстановлению полноценного диалога с США не должна восприниматься как данность", - сказал Лавров.
По его словам, "российско-американские отношения "истончились" до предела по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России "стратегическое поражение".
Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>
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