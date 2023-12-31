https://ria.ru/20231231/dialog-1919220522.html

Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров

Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров - РИА Новости, 31.12.2023

Российско-американские отношения истончились до предела, заявил Лавров

Готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T09:06

2023-12-31T09:06

2023-12-31T10:03

россия

сша

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Наша готовность к восстановлению полноценного диалога с США не должна восприниматься как данность", - сказал Лавров.По его словам, "российско-американские отношения "истончились" до предела по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России "стратегическое поражение".Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >>

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире, сергей лавров