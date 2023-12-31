https://ria.ru/20231231/briks-1919231490.html
МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС
МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС - РИА Новости, 31.12.2023
МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС
Иран, как и другие члены БРИКС, будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, ряд мероприятий в этом... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T11:04
2023-12-31T11:04
2023-12-31T11:04
в мире
иран
тегеран (город)
вена
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
ТЕГЕРАН, 31 дек – РИА Новости. Иран, как и другие члены БРИКС, будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, ряд мероприятий в этом направлении уже начались, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана, главный переговорщик Тегерана в Вене Али Багери Кяни."В рамках этой организации у нас запланировано много миссий и совместной работы с другими членами БРИКС. Одной из самых важных работ стала дедолларизация торговых-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу", - сказал иранский дипломат.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
https://ria.ru/20231229/dollar-1918977227.html
иран
тегеран (город)
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), вена, брикс
В мире, Иран, Тегеран (город), Вена, БРИКС
МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС
МИД Ирана: Тегеран будет работать над дедолларизацией торговли в рамках БРИКС