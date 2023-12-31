https://ria.ru/20231231/briks-1919231490.html

МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС

МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС - РИА Новости, 31.12.2023

МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС

Иран, как и другие члены БРИКС, будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, ряд мероприятий в этом... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T11:04

2023-12-31T11:04

2023-12-31T11:04

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ТЕГЕРАН, 31 дек – РИА Новости. Иран, как и другие члены БРИКС, будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, ряд мероприятий в этом направлении уже начались, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана, главный переговорщик Тегерана в Вене Али Багери Кяни."В рамках этой организации у нас запланировано много миссий и совместной работы с другими членами БРИКС. Одной из самых важных работ стала дедолларизация торговых-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу", - сказал иранский дипломат.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

https://ria.ru/20231229/dollar-1918977227.html

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в мире, иран, тегеран (город), вена, брикс