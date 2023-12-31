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МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС - РИА Новости, 31.12.2023
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11:04 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/briks-1919231490.html
МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС
МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС - РИА Новости, 31.12.2023
МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС
Иран, как и другие члены БРИКС, будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, ряд мероприятий в этом... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T11:04
2023-12-31T11:04
в мире
иран
тегеран (город)
вена
брикс
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ТЕГЕРАН, 31 дек – РИА Новости. Иран, как и другие члены БРИКС, будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, ряд мероприятий в этом направлении уже начались, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана, главный переговорщик Тегерана в Вене Али Багери Кяни."В рамках этой организации у нас запланировано много миссий и совместной работы с другими членами БРИКС. Одной из самых важных работ стала дедолларизация торговых-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу", - сказал иранский дипломат.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
https://ria.ru/20231229/dollar-1918977227.html
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в мире, иран, тегеран (город), вена, брикс
В мире, Иран, Тегеран (город), Вена, БРИКС
МИД Ирана заявил о начале процесса дедолларизации в рамках БРИКС

МИД Ирана: Тегеран будет работать над дедолларизацией торговли в рамках БРИКС

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 дек – РИА Новости. Иран, как и другие члены БРИКС, будет работать на дедолларизацией торгово-экономических и финансовых операций в рамках организации, ряд мероприятий в этом направлении уже начались, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана, главный переговорщик Тегерана в Вене Али Багери Кяни.
«
"В рамках этой организации у нас запланировано много миссий и совместной работы с другими членами БРИКС. Одной из самых важных работ стала дедолларизация торговых-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу", - сказал иранский дипломат.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
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СМИ: доллар побил новый антирекорд
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В миреИранТегеран (город)ВенаБРИКС
 
 
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