https://ria.ru/20231231/belgorod-1919290670.html

В Госдуме назвали атаку на Белгород новым видом терроризма

В Госдуме назвали атаку на Белгород новым видом терроризма - РИА Новости, 31.12.2023

В Госдуме назвали атаку на Белгород новым видом терроризма

Атака на Белгород является коллективным государственным терроризмом, с которым Россия справится, учитывая ее опыт, заявил РИА Новости член думского комитета по... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T20:39

2023-12-31T20:39

2023-12-31T20:39

россия

украина

белгород

адальби шхагошев

вячеслав гладков

госдума рф

единая россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Атака на Белгород является коллективным государственным терроризмом, с которым Россия справится, учитывая ее опыт, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев (ЕР). "Удар по Белгороду - это новый вид терроризма. Он не только государственный, но и коллективный. Его исполнитель - Украина, а политические и экономические спонсоры-вербовщики - США и Великобритания. У России большой опыт борьбы с терроризмом, поэтому, без сомнения, мы справимся и с коллективно-государственными террористическими проявлениями. Наш ответ будет эффективным и стратегическим", - сообщил Шхагошев. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

россия

украина

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, белгород, адальби шхагошев, вячеслав гладков, госдума рф, единая россия, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода