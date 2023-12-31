https://ria.ru/20231231/belgorod-1919262004.html

Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода ВСУ

Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023

Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода ВСУ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью белгородцев после атаки ВСУ и отметил, что обстрел мирных жителей Белгорода не... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T15:53

2023-12-31T15:53

2023-12-31T15:53

религия

белгород

белгородская область

патриарх кирилл (владимир гундяев)

вооруженные силы украины

русская православная церковь

массированный обстрел центра белгорода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_389b4b8c24400725000f02aa47793413.jpg

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью белгородцев после атаки ВСУ и отметил, что обстрел мирных жителей Белгорода не может иметь оправданий. Соответствующие письма к главе Белгородской области, родным и близким погибших и пострадавших, а также к духовенству митрополии были опубликованы в воскресенье на сайте РПЦ. "Глубоко потрясен произошедшей трагедией в Белгороде, повлекшей гибель и ранения многих людей. Обстрел мирных жителей, в числе которых были и дети, не может иметь никаких оправданий, ибо он обнаруживает нечеловеческую злобу и ненависть его совершителей, с жестокой циничностью избравших праздничное время для осуществления своих намерений. ...Это поистине чудовищное злодеяние, направленное против мирных жителей, готовящихся встречать новогодне-рождественские праздники. Особенно трагично, что среди погибших есть также дети", - написал патриарх Кирилл. Он отметил, что Белгородская епархия РПЦ сделает "все необходимое для духовной поддержки нуждающихся" и выразил надежду на то, что "руководство области, а также представители федеральных органов власти окажут необходимую помощь родным погибших и пострадавших". Патриарх Кирилл также помолился, чтобы Господь ниспослал близким погибших и пострадавших "утешение, мужество и силы перенести постигшее горе". "Да упокоит Господь души новопреставленных в обителях небесных, подаст утешение скорбящим, исцелит страждущих и укрепит руки врачей, борющихся за жизни людей", - заключил предстоятель Русской церкви. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по Белгороду Последствия удара ВСУ по Белгороду 2023-12-31T15:53 true PT2M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, белгородская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), вооруженные силы украины, русская православная церковь, массированный обстрел центра белгорода