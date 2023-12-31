Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода ВСУ

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью белгородцев после атаки ВСУ и отметил, что обстрел мирных жителей Белгорода не может иметь оправданий. Соответствующие письма к главе Белгородской области, родным и близким погибших и пострадавших, а также к духовенству митрополии были опубликованы в воскресенье на сайте РПЦ. "Глубоко потрясен произошедшей трагедией в Белгороде, повлекшей гибель и ранения многих людей. Обстрел мирных жителей, в числе которых были и дети, не может иметь никаких оправданий, ибо он обнаруживает нечеловеческую злобу и ненависть его совершителей, с жестокой циничностью избравших праздничное время для осуществления своих намерений. ...Это поистине чудовищное злодеяние, направленное против мирных жителей, готовящихся встречать новогодне-рождественские праздники. Особенно трагично, что среди погибших есть также дети", - написал патриарх Кирилл. Он отметил, что Белгородская епархия РПЦ сделает "все необходимое для духовной поддержки нуждающихся" и выразил надежду на то, что "руководство области, а также представители федеральных органов власти окажут необходимую помощь родным погибших и пострадавших". Патриарх Кирилл также помолился, чтобы Господь ниспослал близким погибших и пострадавших "утешение, мужество и силы перенести постигшее горе". "Да упокоит Господь души новопреставленных в обителях небесных, подаст утешение скорбящим, исцелит страждущих и укрепит руки врачей, борющихся за жизни людей", - заключил предстоятель Русской церкви. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью белгородцев после атаки ВСУ и отметил, что обстрел мирных жителей Белгорода не может иметь оправданий.
Соответствующие письма к главе Белгородской области, родным и близким погибших и пострадавших, а также к духовенству митрополии были опубликованы в воскресенье на сайте РПЦ.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
"Глубоко потрясен произошедшей трагедией в Белгороде, повлекшей гибель и ранения многих людей. Обстрел мирных жителей, в числе которых были и дети, не может иметь никаких оправданий, ибо он обнаруживает нечеловеческую злобу и ненависть его совершителей, с жестокой циничностью избравших праздничное время для осуществления своих намерений. ...Это поистине чудовищное злодеяние, направленное против мирных жителей, готовящихся встречать новогодне-рождественские праздники. Особенно трагично, что среди погибших есть также дети", - написал патриарх Кирилл.
Он отметил, что Белгородская епархия РПЦ сделает "все необходимое для духовной поддержки нуждающихся" и выразил надежду на то, что "руководство области, а также представители федеральных органов власти окажут необходимую помощь родным погибших и пострадавших".
Патриарх Кирилл также помолился, чтобы Господь ниспослал близким погибших и пострадавших "утешение, мужество и силы перенести постигшее горе".
"Да упокоит Господь души новопреставленных в обителях небесных, подаст утешение скорбящим, исцелит страждущих и укрепит руки врачей, борющихся за жизни людей", - заключил предстоятель Русской церкви.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.