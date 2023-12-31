https://ria.ru/20231231/belgorod-1919250205.html

Постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на удар ВСУ по Белгороду

Постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 31.12.2023

Постпредство России призвало ОБСЕ отреагировать на удар ВСУ по Белгороду

Постоянное представительство РФ в Вене при ОБСЕ призвало в Telegram-канале организацию отреагировать на агрессию Киева в Белгороде. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:19

2023-12-31T14:19

2023-12-31T14:29

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обсе

происшествия

хельга шмид

массированный обстрел центра белгорода

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ВЕНА, 31 дек - РИА Новости. Постоянное представительство РФ в Вене при ОБСЕ призвало в Telegram-канале организацию отреагировать на агрессию Киева в Белгороде. "Мы возмущены молчанием функционеров ОБСЕ, в частности северомакедонского Действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид, относительно преднамеренного обстрела киевским режимом жилых кварталов Белгорода, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, в том числе дети. Призываем ОБСЕ принципиально отреагировать на этот акт агрессии", - говорится в официальном канале постпредства РФ. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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в мире, белгород, обсе, происшествия, хельга шмид, массированный обстрел центра белгорода