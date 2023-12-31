https://ria.ru/20231231/belgorod-1919247189.html

Кузнецова прокомментировала реакцию ООН на обстрел Белгорода ВСУ

Кузнецова прокомментировала реакцию ООН на обстрел Белгорода ВСУ - РИА Новости, 31.12.2023

Кузнецова прокомментировала реакцию ООН на обстрел Белгорода ВСУ

Удары по мирным жителям и детям – это военные преступления, которые не имеют срока давности, каждый преступник будет призван к ответственности, деятельность... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T13:47

2023-12-31T13:47

2023-12-31T13:47

белгород

белгородская область

анна кузнецова

вооруженные силы украины

оон

вячеслав гладков

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Удары по мирным жителям и детям – это военные преступления, которые не имеют срока давности, каждый преступник будет призван к ответственности, деятельность парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима этому будет всячески способствовать, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в Telegram-канале, комментируя удар ВСУ по Белгороду. Помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза в связи с ударом по Белгороду призвал стороны не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан. "Вдруг открылись глаза и увидели правду, что удары по мирным жителям и детям – это военные преступления! А они не имеют срока давности, и каждый преступник будет преследоваться до конца своих дней пока не будет пойман и призван к ответу. И деятельность нашей парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима этому будет всячески способствовать", - написала Кузнецова. Она добавила, что нужна не только оперативная реакция ООН, но и принятие мер, предусмотренных международным правом. "Всем очевидно, что сопротивляться правде все сложнее, все чаще проявляется готовность других государств сотрудничать в деле защиты детей от международного терроризма, так как становится очевидным угрозы не только для России", - подчеркнула Кузнецова. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, белгородская область, анна кузнецова, вооруженные силы украины, оон, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода