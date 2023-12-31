https://ria.ru/20231231/belgorod-1919243038.html

Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города

Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города - РИА Новости, 31.12.2023

Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города

Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:59

2023-12-31T12:59

2023-12-31T13:09

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород". Он находится возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк", возле остановки общественного транспорта. На асфальте возле остановки видна воронка от снаряда. Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами. Также жители города несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику "Вечный огонь", чтобы отдать дань уважения погибшим и выразить свою поддержку пострадавшим. Памятник находится возле Соборной площади. Здесь находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые были повреждены в результате обстрела. В городе уже почти везде чисто убран мусор и стекла, коммунальщики смывают с асфальта следы от сгоревших машин. В городе на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт. Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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Стихийные мемориалы в Белгороде Стихийные мемориалы в Белгороде 2023-12-31T12:59 true PT0M33S

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белгород, происшествия, массированный обстрел центра белгорода