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Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 31.12.2023 (обновлено: 13:09 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919243038.html
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города - РИА Новости, 31.12.2023
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T12:59
2023-12-31T13:09
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород". Он находится возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк", возле остановки общественного транспорта. На асфальте возле остановки видна воронка от снаряда. Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами. Также жители города несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику "Вечный огонь", чтобы отдать дань уважения погибшим и выразить свою поддержку пострадавшим. Памятник находится возле Соборной площади. Здесь находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые были повреждены в результате обстрела. В городе уже почти везде чисто убран мусор и стекла, коммунальщики смывают с асфальта следы от сгоревших машин. В городе на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт. Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
белгород
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стихийные мемориалы в Белгороде
Стихийные мемориалы в Белгороде
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белгород, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города

Жители Белгорода несут цветы и свечи на стихийные мемориалы в центре города

Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород". Он находится возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк", возле остановки общественного транспорта. На асфальте возле остановки видна воронка от снаряда. Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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30 декабря 2023, 19:13
Также жители города несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику "Вечный огонь", чтобы отдать дань уважения погибшим и выразить свою поддержку пострадавшим. Памятник находится возле Соборной площади. Здесь находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые были повреждены в результате обстрела.
В городе уже почти везде чисто убран мусор и стекла, коммунальщики смывают с асфальта следы от сгоревших машин. В городе на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт.
Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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