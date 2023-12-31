Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города

БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород". Он находится возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк", возле остановки общественного транспорта. На асфальте возле остановки видна воронка от снаряда. Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами. Также жители города несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику "Вечный огонь", чтобы отдать дань уважения погибшим и выразить свою поддержку пострадавшим. Памятник находится возле Соборной площади. Здесь находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые были повреждены в результате обстрела. В городе уже почти везде чисто убран мусор и стекла, коммунальщики смывают с асфальта следы от сгоревших машин. В городе на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт. Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
белгород, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
Жители Белгорода несут цветы и свечи на стихийные мемориалы в центре города
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Жители Белгорода, попавшего под массированный удар со стороны Украины, в воскресенье несут цветы и свечи на импровизированные мемориалы в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Люди несут цветы, конфеты, игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью "Белгород". Он находится возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк", возле остановки общественного транспорта. На асфальте возле остановки видна воронка от снаряда. Возле универмага рабочие убирают остатки стекол и закрывают гипсокартоном большие витрины. На остановке, где погибли люди, лежат гвоздики с траурными лентами.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Также жители города несут цветы, лампадки и игрушки к памятнику "Вечный огонь", чтобы отдать дань уважения погибшим и выразить свою поддержку пострадавшим. Памятник находится возле Соборной площади. Здесь находится главная городская елка, ледовый каток, дом правительства, которые были повреждены в результате обстрела.
В городе уже почти везде чисто убран мусор и стекла, коммунальщики смывают с асфальта следы от сгоревших машин. В городе на многих улицах дежурят полицейские, ходит общественный транспорт.
Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.