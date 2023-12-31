https://ria.ru/20231231/belgorod-1919235181.html

ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода

ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023

ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода

Российские войска ответили на украинский теракт в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, заявили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T11:56

2023-12-31T11:56

2023-12-31T14:15

специальная военная операция на украине

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киев

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безопасность

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские войска ответили на украинский теракт в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, заявили в Минобороны."В ответ на данный террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом", — говорится в сообщении.Так, один высокоточный ракетный удар нанесен по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас". Там уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении атаки на Белгород, уточнили в военном ведомстве. В этом же здании находились около 200 иностранных наемников, которые должны были участвовать в террористических рейдах на российской территории. Еще одной целью стало здание СБУ по Харьковской области и пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"*. Там ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", которые непосредственно занимались подготовкой диверсий на территории России. Кроме того, поражен филиал Национального центра управления космическими средствами в районе села Залесцы в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.Российские войска нанесли также ракетные удары по подразделениям 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также иностранных наемников общей численностью примерно 600 боевиков, по местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в селах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР. "В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку", — добавили в Минобороны, подчеркнув, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919204345.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919199783.html

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Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода 2023-12-31T11:56 true PT2M23S

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьков, киев, белгород, безопасность, массированный обстрел центра белгорода