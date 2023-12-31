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ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 31.12.2023 (обновлено: 14:15 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919235181.html
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода - РИА Новости, 31.12.2023
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода
Российские войска ответили на украинский теракт в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, заявили в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T11:56
2023-12-31T14:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьков
киев
белгород
безопасность
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские войска ответили на украинский теракт в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, заявили в Минобороны."В ответ на данный террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом", — говорится в сообщении.Так, один высокоточный ракетный удар нанесен по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас". Там уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении атаки на Белгород, уточнили в военном ведомстве. В этом же здании находились около 200 иностранных наемников, которые должны были участвовать в террористических рейдах на российской территории. Еще одной целью стало здание СБУ по Харьковской области и пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"*. Там ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", которые непосредственно занимались подготовкой диверсий на территории России. Кроме того, поражен филиал Национального центра управления космическими средствами в районе села Залесцы в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.Российские войска нанесли также ракетные удары по подразделениям 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также иностранных наемников общей численностью примерно 600 боевиков, по местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в селах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР. &quot;В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку&quot;, — добавили в Минобороны, подчеркнув, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919204345.html
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Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода
Минобороны РФ об ответных ударах после обстрела Белгорода
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьков, киев, белгород, безопасность, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьков, Киев, Белгород, Безопасность, Массированный обстрел центра Белгорода
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода

Минобороны: ВС РФ поразили центры принятия решений и объекты ВСУ в Харькове

© AFP 2023 / SERGEY BOBOKПожарные ликвидируют возгорание в Харькове
Пожарные ликвидируют возгорание в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AFP 2023 / SERGEY BOBOK
Пожарные ликвидируют возгорание в Харькове
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские войска ответили на украинский теракт в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, заявили в Минобороны.
"В ответ на данный террористический акт Вооруженными силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом", — говорится в сообщении.
Так, один высокоточный ракетный удар нанесен по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас". Там уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении атаки на Белгород, уточнили в военном ведомстве.
В этом же здании находились около 200 иностранных наемников, которые должны были участвовать в террористических рейдах на российской территории.
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Еще одной целью стало здание СБУ по Харьковской области и пункт временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"*. Там ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", которые непосредственно занимались подготовкой диверсий на территории России.
Кроме того, поражен филиал Национального центра управления космическими средствами в районе села Залесцы в Хмельницкой области, который ВСУ используют для ведения разведки, уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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Российские войска нанесли также ракетные удары по подразделениям 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также иностранных наемников общей численностью примерно 600 боевиков, по местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в селах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в ДНР.
«

"В результате противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку", — добавили в Минобороны, подчеркнув, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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Вчера, 01:59
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.
По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковКиевБелгородБезопасностьМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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