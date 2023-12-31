https://ria.ru/20231231/belgorod-1919232422.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 31.12.2023

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T11:16

2023-12-31T11:16

2023-12-31T11:24

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

вячеслав гладков

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в воскресенье он сообщил о запуске сирены ракетной опасности, призвав жителей Белгорода спуститься в укрытия."В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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белгород, безопасность, вячеслав гладков