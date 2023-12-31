https://ria.ru/20231231/belgorod-1919229217.html

В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности

В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности - РИА Новости, 31.12.2023

В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T10:46

2023-12-31T10:46

2023-12-31T11:21

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Все жители должны спуститься в укрытие", — призвал он.Примерно через полчаса сигнал ракетной опасности отменили.Накануне днем украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По последним данным, его жертвами стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве, подчеркнув, что этот удар не останется безнаказанным.Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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Сирена ракетной опасности в Белгороде Сирена ракетной опасности в Белгороде 2023-12-31T10:46 true PT0M24S

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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода