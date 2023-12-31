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Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 31.12.2023 (обновлено: 08:17 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919213880.html
Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек
Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек - РИА Новости, 31.12.2023
Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек
Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T07:18
2023-12-31T08:17
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
россия
вячеслав гладков
владимир путин
михаил мурашко
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.&quot;К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице&quot;, — написал он, выразив соболезнования родным и близких жертв.Из 109 пострадавших 25 человек остаются в тяжелом состоянии, их планируют перевезти в федеральные клиники, уточнил губернатор.Кроме того, повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, а также много автомобилей, добавил он.Украинские войска обстреляли центр Белгорода накануне днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. На помощь раненым туда отправили также группу МЧС. Минувшей ночью в город прибыл полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве, подчеркнув, что этот удар не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919198171.html
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белгород, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, россия, вячеслав гладков, владимир путин, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек

Гладков: число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«

"К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице", — написал он, выразив соболезнования родным и близких жертв.

Из 109 пострадавших 25 человек остаются в тяжелом состоянии, их планируют перевезти в федеральные клиники, уточнил губернатор.
Кроме того, повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, а также много автомобилей, добавил он.
Устранение последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря 2023 года
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01:24
Украинские войска обстреляли центр Белгорода накануне днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. На помощь раненым туда отправили также группу МЧС. Минувшей ночью в город прибыл полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве, подчеркнув, что этот удар не останется безнаказанным.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра БелгородаРоссияВячеслав ГладковВладимир ПутинМихаил МурашкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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