Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице", — написал он, выразив соболезнования родным и близких жертв.Из 109 пострадавших 25 человек остаются в тяжелом состоянии, их планируют перевезти в федеральные клиники, уточнил губернатор.Кроме того, повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, а также много автомобилей, добавил он.Украинские войска обстреляли центр Белгорода накануне днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. На помощь раненым туда отправили также группу МЧС. Минувшей ночью в город прибыл полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве, подчеркнув, что этот удар не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших из-за обстрела Белгорода выросло до 22 человек
Гладков: число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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"К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице", — написал он, выразив соболезнования родным и близких жертв.
Из 109 пострадавших 25 человек остаются в тяжелом состоянии, их планируют перевезти в федеральные клиники, уточнил губернатор.
Кроме того, повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, а также много автомобилей, добавил он.
К ликвидации последствий атаки на Белгород подключили более 250 волонтеров
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Украинские войска обстреляли центр Белгорода накануне днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. На помощь раненым туда отправили также группу МЧС. Минувшей ночью в город прибыл полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве, подчеркнув, что этот удар не останется безнаказанным.
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