https://ria.ru/20231231/belgorod-1919211770.html
Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима
Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима - РИА Новости, 31.12.2023
Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал удар со стороны Киева по Белгороду "агонией режима" и сравнил с паническим приступом страха, когда... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T06:30
2023-12-31T06:30
2023-12-31T06:45
константин косачев
совет федерации рф
вооруженные силы украины
киев
белгород
россия
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал удар со стороны Киева по Белгороду "агонией режима" и сравнил с паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости. "Цинично спланированным и жестоко нанесенным ударом по Белгороду Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру "стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе". На самом деле это преступление - о прямо противоположном. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить "в белый свет" без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Косачева, цель Киева таким преступлением отвлечь внимание от провала военной кампании и "революции достоинства". Он также отметил, что молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в Белгороде. Киев сегодня представляет собой преступный режим, а все причастные к этому - союзники и спонсоры терроризма. "Жителям Белгорода - стойкости и уверенности, что наша страна - с вами. Соболезнования пострадавшим. Вечная память погибшим", - добавил Косачев. Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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константин косачев, совет федерации рф, вооруженные силы украины, киев, белгород, россия, массированный обстрел центра белгорода
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, Белгород, Россия, Массированный обстрел центра Белгорода
Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима
Косачев, комментируя удар ВСУ по Белгороду, заявил об агонии киевского режима
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал
удар со стороны Киева по Белгороду "агонией режима" и сравнил с паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости.
«
"Цинично спланированным и жестоко нанесенным ударом по Белгороду Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру "стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе". На самом деле это преступление - о прямо противоположном. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить "в белый свет" без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Косачева, цель Киева таким преступлением отвлечь внимание от провала военной кампании и "революции достоинства". Он также отметил, что молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в Белгороде. Киев сегодня представляет собой преступный режим, а все причастные к этому - союзники и спонсоры терроризма.
"Жителям Белгорода - стойкости и уверенности, что наша страна - с вами. Соболезнования пострадавшим. Вечная память погибшим", - добавил Косачев.
Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ
сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ
нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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