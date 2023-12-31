Рейтинг@Mail.ru
Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 31.12.2023 (обновлено: 06:45 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919211770.html
Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима
Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима - РИА Новости, 31.12.2023
Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал удар со стороны Киева по Белгороду "агонией режима" и сравнил с паническим приступом страха, когда... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T06:30
2023-12-31T06:45
константин косачев
совет федерации рф
вооруженные силы украины
киев
белгород
россия
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал удар со стороны Киева по Белгороду "агонией режима" и сравнил с паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости. "Цинично спланированным и жестоко нанесенным ударом по Белгороду Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру "стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе". На самом деле это преступление - о прямо противоположном. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить "в белый свет" без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Косачева, цель Киева таким преступлением отвлечь внимание от провала военной кампании и "революции достоинства". Он также отметил, что молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в Белгороде. Киев сегодня представляет собой преступный режим, а все причастные к этому - союзники и спонсоры терроризма. "Жителям Белгорода - стойкости и уверенности, что наша страна - с вами. Соболезнования пострадавшим. Вечная память погибшим", - добавил Косачев. Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919202390.html
киев
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_fd69c26faab30da779c420823f6398a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин косачев, совет федерации рф, вооруженные силы украины, киев, белгород, россия, массированный обстрел центра белгорода
Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, Белгород, Россия, Массированный обстрел центра Белгорода
Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима

Косачев, комментируя удар ВСУ по Белгороду, заявил об агонии киевского режима

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал удар со стороны Киева по Белгороду "агонией режима" и сравнил с паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости.
«
"Цинично спланированным и жестоко нанесенным ударом по Белгороду Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру "стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе". На самом деле это преступление - о прямо противоположном. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить "в белый свет" без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Косачева, цель Киева таким преступлением отвлечь внимание от провала военной кампании и "революции достоинства". Он также отметил, что молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в Белгороде. Киев сегодня представляет собой преступный режим, а все причастные к этому - союзники и спонсоры терроризма.
"Жителям Белгорода - стойкости и уверенности, что наша страна - с вами. Соболезнования пострадавшим. Вечная память погибшим", - добавил Косачев.
Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя сравнил "киевских главарей" с Гитлером
02:43
 
Константин КосачевСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныКиевБелгородРоссияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала