https://ria.ru/20231231/belgorod-1919211770.html

Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима

Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима - РИА Новости, 31.12.2023

Косачев увязал удар ВСУ по Белгороду с паникой киевского режима

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал удар со стороны Киева по Белгороду "агонией режима" и сравнил с паническим приступом страха, когда... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T06:30

2023-12-31T06:30

2023-12-31T06:45

константин косачев

совет федерации рф

вооруженные силы украины

киев

белгород

россия

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал удар со стороны Киева по Белгороду "агонией режима" и сравнил с паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости. "Цинично спланированным и жестоко нанесенным ударом по Белгороду Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру "стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе". На самом деле это преступление - о прямо противоположном. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить "в белый свет" без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Косачева, цель Киева таким преступлением отвлечь внимание от провала военной кампании и "революции достоинства". Он также отметил, что молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в Белгороде. Киев сегодня представляет собой преступный режим, а все причастные к этому - союзники и спонсоры терроризма. "Жителям Белгорода - стойкости и уверенности, что наша страна - с вами. Соболезнования пострадавшим. Вечная память погибшим", - добавил Косачев. Днем в субботу украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая трех детей, 110 человек, среди которых 17 - дети, пострадали, в тяжелом состоянии - 30 человек. Повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, несколько соцобъектов, среди которых школа, лицей и детсад. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919202390.html

киев

белгород

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константин косачев, совет федерации рф, вооруженные силы украины, киев, белгород, россия, массированный обстрел центра белгорода