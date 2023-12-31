Число погибших в Белгороде увеличилось до 21 человека

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 21 человека, еще 110 ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось о 20 погибших."К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое - это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей", - написал он в Telegram-канале.Тридцать пострадавших, уточнил губернатор, в тяжелом состоянии, у 63 пострадавших – состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек.⠀Повреждены 30 многоквартирных домах, 344 квартиры, три частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, в том числе школа, лицей и детский сад, добавил губернатор.В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым. В ночь на воскресенье в город прибыл полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.
Автомобиль, сгоревший после удара украинских войск по центру Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 21 человека, еще 110 ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось о 20 погибших.
«
"К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое - это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей", - написал он в Telegram-канале.
Тридцать пострадавших, уточнил губернатор, в тяжелом состоянии, у 63 пострадавших – состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек. ⠀ Повреждены 30 многоквартирных домах, 344 квартиры, три частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, в том числе школа, лицей и детский сад, добавил губернатор.
Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма
00:39
В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым. В ночь на воскресенье в город прибыл полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.
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