https://ria.ru/20231231/belgorod-1919195308.html

Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма

Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма - РИА Новости, 31.12.2023

Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма

Преднамеренный неизбирательный и комбинированный удар ВСУ по Белгороду — это акт терроризма, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T00:39

2023-12-31T00:39

2023-12-31T07:44

белгород

россия

василий небензя

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

оон

в мире

массированный обстрел центра белгорода

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ООН, 31 дек – РИА Новости. Преднамеренный неизбирательный и комбинированный удар ВСУ по Белгороду — это акт терроризма, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя."Речь идет о преднамеренном неизбирательном комбинированном ударе по мирному городу. Еще раз хочу акцентировать — перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против граждан", - сказал он.Российский постпред добавил, что обстрелы мирных городов со стороны Украины свидетельствуют об агонии режима Владимира Зеленского, а все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.При этом Небензя отметил, что чем больше угроз будет создавать Киев, тем жестче будет действовать Москва."Одной из задач нашей специальной военной операции является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе (с) вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам их будут создавать, эти угрозы, тем жесте будем действовать мы. Думаю, всем это должно быть понятно", - сказал он.Постпред также выразил удивление молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с украинской атакой на Белгород.В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным, погибли 22 человека, еще 109 ранены.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919194146.html

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LIVE: Совет Безопасности ООН LIVE: Совет Безопасности ООН 2023-12-31T00:39 true PT61M47S

Атака ВСУ на Белгород Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. 2023-12-31T00:39 true PT0M42S

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белгород, россия, василий небензя, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, оон, в мире, массированный обстрел центра белгорода