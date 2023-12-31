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Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма - РИА Новости, 31.12.2023
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00:39 31.12.2023 (обновлено: 07:44 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/belgorod-1919195308.html
Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма
Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма - РИА Новости, 31.12.2023
Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма
Преднамеренный неизбирательный и комбинированный удар ВСУ по Белгороду — это акт терроризма, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:39
2023-12-31T07:44
белгород
россия
василий небензя
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
оон
в мире
массированный обстрел центра белгорода
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ООН, 31 дек – РИА Новости. Преднамеренный неизбирательный и комбинированный удар ВСУ по Белгороду — это акт терроризма, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.&quot;Речь идет о преднамеренном неизбирательном комбинированном ударе по мирному городу. Еще раз хочу акцентировать — перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против граждан&quot;, - сказал он.Российский постпред добавил, что обстрелы мирных городов со стороны Украины свидетельствуют об агонии режима Владимира Зеленского, а все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.При этом Небензя отметил, что чем больше угроз будет создавать Киев, тем жестче будет действовать Москва."Одной из задач нашей специальной военной операции является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе (с) вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам их будут создавать, эти угрозы, тем жесте будем действовать мы. Думаю, всем это должно быть понятно", - сказал он.Постпред также выразил удивление молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с украинской атакой на Белгород.В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным, погибли 22 человека, еще 109 ранены.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919194146.html
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Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
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белгород, россия, василий небензя, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, оон, в мире, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Россия, Василий Небензя, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ООН, В мире, Массированный обстрел центра Белгорода
Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма

Постпред Небензя назвал удар ВСУ по Белгороду преднамеренным и неизбирательным

Читать ria.ru в
ООН, 31 дек – РИА Новости. Преднамеренный неизбирательный и комбинированный удар ВСУ по Белгороду — это акт терроризма, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
«

"Речь идет о преднамеренном неизбирательном комбинированном ударе по мирному городу. Еще раз хочу акцентировать — перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против граждан", - сказал он.

Российский постпред добавил, что обстрелы мирных городов со стороны Украины свидетельствуют об агонии режима Владимира Зеленского, а все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.
При этом Небензя отметил, что чем больше угроз будет создавать Киев, тем жестче будет действовать Москва.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
"Одной из задач нашей специальной военной операции является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе (с) вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам их будут создавать, эти угрозы, тем жесте будем действовать мы. Думаю, всем это должно быть понятно", - сказал он.
Постпред также выразил удивление молчанием генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в связи с украинской атакой на Белгород.
В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным, погибли 22 человека, еще 109 ранены.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.
В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Небензя пригрозил Украине ужесточением ответов России на создание угроз
00:15
 
БелгородРоссияВасилий НебензяВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныООНВ миреМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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