https://ria.ru/20231231/belgorod-1919194343.html

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 20 человек

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 20 человек - РИА Новости, 31.12.2023

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 20 человек

Число погибших после обстрела боевиками ВСУ Белгорода выросло до 20 человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T00:21

2023-12-31T00:21

2023-12-31T00:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

вооруженные силы украины

белгород

массированный обстрел центра белгорода

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Число погибших после обстрела боевиками ВСУ Белгорода выросло до 20 человек, сообщается в Telegram-канале МЧС России."По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек", - говорится в сообщении.До этого говорилось о 18 погибших и 111 пострадавших.Сегодня днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, белгород, массированный обстрел центра белгорода