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Петербургские больницы готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023
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18:47 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/beglov-1919282451.html
Петербургские больницы готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде
Петербургские больницы готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023
Петербургские больницы готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде
Больницы Санкт-Петербурга готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде, также Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении жилых объектов и... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T18:47
2023-12-31T18:47
происшествия
санкт-петербург
белгород
белгородская область
александр беглов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Больницы Санкт-Петербурга готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде, также Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении жилых объектов и инфраструктуры Белгорода после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов переговорил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и выразил слова поддержки. "От нацистских обстрелов ВСУ погибли мирные люди, в том числе дети. В этот трудный час петербуржцы испытывают чувство солидарности с белгородцами. Мы соболезнуем семьям погибших и протягиваем руку помощи. Наши больницы готовы принять на лечение пострадавших. Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении города - жилых объектов и инфраструктуры. Петербург с Белгородом!", - сказал губернатор. Ранее сообщалось, что в знак поддержки жителей Белгородской области Беглов принял решение об отмене от запланированного на воскресенье ночного концерта на Дворцовой площади. При этом губернатор сообщил, что все детские праздники пройдут на каникулах, отметив, что "никто не отнимет праздник у наших детей". Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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происшествия, санкт-петербург, белгород, белгородская область, александр беглов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Санкт-Петербург, Белгород, Белгородская область, Александр Беглов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Массированный обстрел центра Белгорода
Петербургские больницы готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде

Беглов заявил, что Петербург готов помочь пострадавшему при обстреле Белгороду

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия удара украинских войск по центру Белгорода
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия удара украинских войск по центру Белгорода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Больницы Санкт-Петербурга готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде, также Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении жилых объектов и инфраструктуры Белгорода после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов переговорил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и выразил слова поддержки.
«
"От нацистских обстрелов ВСУ погибли мирные люди, в том числе дети. В этот трудный час петербуржцы испытывают чувство солидарности с белгородцами. Мы соболезнуем семьям погибших и протягиваем руку помощи. Наши больницы готовы принять на лечение пострадавших. Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении города - жилых объектов и инфраструктуры. Петербург с Белгородом!", - сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что в знак поддержки жителей Белгородской области Беглов принял решение об отмене от запланированного на воскресенье ночного концерта на Дворцовой площади. При этом губернатор сообщил, что все детские праздники пройдут на каникулах, отметив, что "никто не отнимет праздник у наших детей".
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургБелгородБелгородская областьАлександр БегловВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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