https://ria.ru/20231231/beglov-1919282451.html

Петербургские больницы готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде

Петербургские больницы готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023

Петербургские больницы готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде

Больницы Санкт-Петербурга готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде, также Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении жилых объектов и... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T18:47

2023-12-31T18:47

2023-12-31T18:47

происшествия

санкт-петербург

белгород

белгородская область

александр беглов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Больницы Санкт-Петербурга готовы принять на лечение пострадавших в Белгороде, также Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении жилых объектов и инфраструктуры Белгорода после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов переговорил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и выразил слова поддержки. "От нацистских обстрелов ВСУ погибли мирные люди, в том числе дети. В этот трудный час петербуржцы испытывают чувство солидарности с белгородцами. Мы соболезнуем семьям погибших и протягиваем руку помощи. Наши больницы готовы принять на лечение пострадавших. Петербург окажет необходимую поддержку в восстановлении города - жилых объектов и инфраструктуры. Петербург с Белгородом!", - сказал губернатор. Ранее сообщалось, что в знак поддержки жителей Белгородской области Беглов принял решение об отмене от запланированного на воскресенье ночного концерта на Дворцовой площади. При этом губернатор сообщил, что все детские праздники пройдут на каникулах, отметив, что "никто не отнимет праздник у наших детей". Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, белгород, белгородская область, александр беглов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, массированный обстрел центра белгорода