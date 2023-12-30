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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 30.12.2023
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20:19 30.12.2023 (обновлено: 22:44 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/vzryv-1919178242.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 30.12.2023
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:19
2023-12-30T22:44
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. &quot;В Харькове взрыв&quot;, — написал он в Telegram-канале.Спустя несколько минут Терехов сообщил о серии из минимум пяти взрывов в городе.Ранее в Харьковской области и ряде соседних регионов Украины объявили воздушную тревогу.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сигналы звучат в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Украинские войска ранее сегодня пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 пострадали.В Минобороны подчеркнули, что Киев, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. Тем не менее российские подразделения продолжают наносить удары только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве также добавили, что удар по Белгороду не останется безнаказанным.Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе снова "громко". По его словам, российская армия ведет работу "на ту сторону".
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в мире, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия
В мире, Харьков, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов заявил, что в городе прогремел взрыв

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«

"В Харькове взрыв", — написал он в Telegram-канале.

Спустя несколько минут Терехов сообщил о серии из минимум пяти взрывов в городе.
Ранее в Харьковской области и ряде соседних регионов Украины объявили воздушную тревогу.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Полянский рассказал, когда пройдет заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
Вчера, 20:29
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сигналы звучат в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Украинские войска ранее сегодня пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 пострадали.
В Минобороны подчеркнули, что Киев, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. Тем не менее российские подразделения продолжают наносить удары только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве также добавили, что удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе снова "громко". По его словам, российская армия ведет работу "на ту сторону".
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
В миреХарьковУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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