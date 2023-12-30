https://ria.ru/20231230/vzryv-1919178242.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 30.12.2023

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:19

2023-12-30T20:19

2023-12-30T22:44

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове взрыв", — написал он в Telegram-канале.Спустя несколько минут Терехов сообщил о серии из минимум пяти взрывов в городе.Ранее в Харьковской области и ряде соседних регионов Украины объявили воздушную тревогу.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сигналы звучат в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Украинские войска ранее сегодня пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 пострадали.В Минобороны подчеркнули, что Киев, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. Тем не менее российские подразделения продолжают наносить удары только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В ведомстве также добавили, что удар по Белгороду не останется безнаказанным.Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в городе снова "громко". По его словам, российская армия ведет работу "на ту сторону".

https://ria.ru/20231230/zasedanie-1919179269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия