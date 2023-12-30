https://ria.ru/20231230/vzryv-1919164571.html

СМИ сообщили о взрыве в Одессе

СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 30.12.2023

СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:43

2023-12-30T18:43

2023-12-30T18:52

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, в регионе звучит воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Одессе прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Одесской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

днепропетровская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины