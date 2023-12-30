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СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 30.12.2023 (обновлено: 18:52 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/vzryv-1919164571.html
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 30.12.2023
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:43
2023-12-30T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, в регионе звучит воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. &quot;В Одессе прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога&quot;, - говорится в сообщении &quot;Общественного&quot;.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Одесской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесса, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Общественное: в Одессе прогремел взрыв, в регионе звучит воздушная тревога

© ДСНС України/TelegramПожарный в Одессе
Пожарный в Одессе
© ДСНС України/Telegram
Пожарный в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, в регионе звучит воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
«

"В Одессе прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении "Общественного".

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Одесской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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