https://ria.ru/20231230/vzryv-1919164571.html
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 30.12.2023
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:43
2023-12-30T18:43
2023-12-30T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, в регионе звучит воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Одессе прозвучал взрыв, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Одесской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесса
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Общественное: в Одессе прогремел взрыв, в регионе звучит воздушная тревога