Рейтинг@Mail.ru
Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 30.12.2023 (обновлено: 22:41 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/udar-1919158661.html
Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:12
2023-12-30T22:41
белгород
киев
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919143010_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65ef763aae29594dbcb1f3fb5ef2e88e.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны.&quot;Средствами ПВО ракеты &quot;Ольха&quot; и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены&quot;, — отметили в ведомстве.Там добавили, что несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по Белгороду. В результате погибли 14 человек, включая двух детей, еще 108 получили ранения.Позднее в МЧС сообщили, что число жертв увеличилось до 18, пострадали 111 человек.В министерстве обороны также подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо тяжелее. В ведомстве также отметили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. При этом российские подразделения наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, и они будут действовать так и дальше. Что касается обстрела Белгорода, то это преступление не останется безнаказанным, резюмировали в Минобороны.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область сотрудников центрального аппарата СК для выяснения всех обстоятельств произошедшего.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916836667.html
белгород
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
Центр Белгорода
2023-12-30T18:12
true
PT0M54S
Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду
Минобороны РФ
2023-12-30T18:12
true
PT1M12S
Жители Белгорода об обстреле
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально
2023-12-30T18:12
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919143010_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_75295fc67fa3115b1505e0845c0b476c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, киев, россия, вооруженные силы украины, в мире
Белгород, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду

МО: ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами "Ольха" и снарядами РСЗО Vampire

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны.
«

"Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по Белгороду. В результате погибли 14 человек, включая двух детей, еще 108 получили ранения.
Позднее в МЧС сообщили, что число жертв увеличилось до 18, пострадали 111 человек.
В министерстве обороны также подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо тяжелее.
В ведомстве также отметили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. При этом российские подразделения наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, и они будут действовать так и дальше. Что касается обстрела Белгорода, то это преступление не останется безнаказанным, резюмировали в Минобороны.
Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
Видеообращение Путина по случаю Дня работников органов безопасности России - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин: Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора
20 декабря, 00:10
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область сотрудников центрального аппарата СК для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
БелгородКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала