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Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду

Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023

Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду

ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:12

2023-12-30T18:12

2023-12-30T22:41

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны."Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены", — отметили в ведомстве.Там добавили, что несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по Белгороду. В результате погибли 14 человек, включая двух детей, еще 108 получили ранения.Позднее в МЧС сообщили, что число жертв увеличилось до 18, пострадали 111 человек.В министерстве обороны также подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо тяжелее. В ведомстве также отметили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. При этом российские подразделения наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, и они будут действовать так и дальше. Что касается обстрела Белгорода, то это преступление не останется безнаказанным, резюмировали в Минобороны.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область сотрудников центрального аппарата СК для выяснения всех обстоятельств произошедшего.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.

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Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-30T18:12 true PT0M54S

Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду Минобороны РФ 2023-12-30T18:12 true PT1M12S

Жители Белгорода об обстреле Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально 2023-12-30T18:12 true PT1M28S

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