Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны."Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены", — отметили в ведомстве.Там добавили, что несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по Белгороду. В результате погибли 14 человек, включая двух детей, еще 108 получили ранения.Позднее в МЧС сообщили, что число жертв увеличилось до 18, пострадали 111 человек.В министерстве обороны также подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо тяжелее. В ведомстве также отметили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. При этом российские подразделения наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, и они будут действовать так и дальше. Что касается обстрела Белгорода, то это преступление не останется безнаказанным, резюмировали в Минобороны.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область сотрудников центрального аппарата СК для выяснения всех обстоятельств произошедшего.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
Центр Белгорода
2023-12-30T18:12
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PT0M54S
Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду
Минобороны РФ
2023-12-30T18:12
true
PT1M12S
Жители Белгорода об обстреле
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально
белгород, киев, россия, вооруженные силы украины, в мире
Белгород, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Белгороду
МО: ВСУ нанесли удар по Белгороду ракетами "Ольха" и снарядами РСЗО Vampire
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны.
«
"Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по Белгороду. В результате погибли 14 человек, включая двух детей, еще 108 получили ранения.
Позднее в МЧС сообщили, что число жертв увеличилось до 18, пострадали 111 человек.
В министерстве обороны также подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы гораздо тяжелее.
В ведомстве также отметили, что киевский режим, совершая такие преступные обстрелы, пытается отвлечь внимание от поражений ВСУ в зоне спецоперации и спровоцировать Москву на аналогичные действия. При этом российские подразделения наносят удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, и они будут действовать так и дальше. Что касается обстрела Белгорода, то это преступление не останется безнаказанным, резюмировали в Минобороны.
Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
Путин: Украина при поддержке зарубежных спецслужб встала на путь террора
20 декабря, 00:10
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область сотрудников центрального аппарата СК для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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