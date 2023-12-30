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Сомали и непризнанный Сомалиленд договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 30.12.2023
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13:53 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/somali-1919120589.html
Сомали и непризнанный Сомалиленд договорились о сотрудничестве
Сомали и непризнанный Сомалиленд договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 30.12.2023
Сомали и непризнанный Сомалиленд договорились о сотрудничестве
Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в сфере безопасности с непризнанной республикой Сомалиленд на севере страны, сообщает портал Garowe... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:53
2023-12-30T13:53
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в сфере безопасности с непризнанной республикой Сомалиленд на севере страны, сообщает портал Garowe Online. Сомалийское национальное информационное агентство SONNA передавало ранее на этой неделе, что власти Сомали и непризнанного Сомалиленда прибыли в соседнее государство Джибути для возобновления переговоров о политическом статусе Сомалиленда. Встречу организовало правительство Джибути. Делегацию Сомали возглавил президент страны Хасан Шейх Махмуд, делегацию Сомалиленда - глава непризнанного государства Муса Бихи Абди. "Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в области безопасности с Сомалилендом, отколовшимся регионом на севере страны, после встречи в Джибути", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, в ходе двухдневной встречи стороны согласились также бороться с организованной преступностью. Кроме того, они обязались прийти к соглашению относительно дорожной карты по переговорам в течение 30 дней, пишет портал. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20230727/somali-1886516193.html
https://ria.ru/20120629/687661563.html
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в мире, сомали, джибути, могадишо, сомалиленд
В мире, Сомали, Джибути, Могадишо, Сомалиленд
Сомали и непризнанный Сомалиленд договорились о сотрудничестве

Сомали и непризнанный Сомалиленд будут сотрудничать в сфере безопасности

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГород Могадишо
Город Могадишо - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Город Могадишо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в сфере безопасности с непризнанной республикой Сомалиленд на севере страны, сообщает портал Garowe Online.
Сомалийское национальное информационное агентство SONNA передавало ранее на этой неделе, что власти Сомали и непризнанного Сомалиленда прибыли в соседнее государство Джибути для возобновления переговоров о политическом статусе Сомалиленда. Встречу организовало правительство Джибути. Делегацию Сомали возглавил президент страны Хасан Шейх Махмуд, делегацию Сомалиленда - глава непризнанного государства Муса Бихи Абди.
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"Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в области безопасности с Сомалилендом, отколовшимся регионом на севере страны, после встречи в Джибути", - говорится в сообщении портала.
Как отмечается, в ходе двухдневной встречи стороны согласились также бороться с организованной преступностью. Кроме того, они обязались прийти к соглашению относительно дорожной карты по переговорам в течение 30 дней, пишет портал.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
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