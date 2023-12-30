https://ria.ru/20231230/somali-1919120589.html

Сомали и непризнанный Сомалиленд договорились о сотрудничестве

Сомали и непризнанный Сомалиленд договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 30.12.2023

Сомали и непризнанный Сомалиленд договорились о сотрудничестве

Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в сфере безопасности с непризнанной республикой Сомалиленд на севере страны, сообщает портал Garowe... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:53

2023-12-30T13:53

2023-12-30T13:53

в мире

сомали

джибути

могадишо

сомалиленд

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в сфере безопасности с непризнанной республикой Сомалиленд на севере страны, сообщает портал Garowe Online. Сомалийское национальное информационное агентство SONNA передавало ранее на этой неделе, что власти Сомали и непризнанного Сомалиленда прибыли в соседнее государство Джибути для возобновления переговоров о политическом статусе Сомалиленда. Встречу организовало правительство Джибути. Делегацию Сомали возглавил президент страны Хасан Шейх Махмуд, делегацию Сомалиленда - глава непризнанного государства Муса Бихи Абди. "Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в области безопасности с Сомалилендом, отколовшимся регионом на севере страны, после встречи в Джибути", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, в ходе двухдневной встречи стороны согласились также бороться с организованной преступностью. Кроме того, они обязались прийти к соглашению относительно дорожной карты по переговорам в течение 30 дней, пишет портал. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20230727/somali-1886516193.html

https://ria.ru/20120629/687661563.html

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джибути

могадишо

сомалиленд

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сомали, джибути, могадишо, сомалиленд