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Биография Максима Соколова - РИА Новости, 30.12.2023
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22:56 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/sokolov-1919190523.html
Биография Максима Соколова
Биография Максима Соколова - РИА Новости, 30.12.2023
Биография Максима Соколова
Российский журналист Максим Юрьевич Соколов родился 10 сентября 1959 года в Москве. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T22:56
2023-12-30T22:56
общество
москва
максим соколов
вгтрк
нтв (телеканал)
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Российский журналист Максим Юрьевич Соколов родился 10 сентября 1959 года в Москве. В 1981 году окончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Специалист по русскому фольклору и русской литературе XVIII-XIX веков. После окончания университета работал программистом в столичных научно-исследовательских институтах. В журналистику пришел осенью 1989 года, когда запускалась газета "Коммерсантъ". С момента создания еженедельника "Коммерсантъ" и до мая 1997 года являлся его корреспондентом. Был ведущим еженедельной рубрики "Что было на неделе", членом редакционной коллегии журнала "Коммерсантъ". Позже был обозревателем издательского дома "Коммерсантъ". Также печатался в "Независимой газете", газетах "Атмода" (Рига, Латвия), "Сегодня" и журналах "Век XX и мир", "Октябрь" и Soviet analyst (Великобритания). Выступал с комментариями в телепрограммах "Намедни" (НТВ), "Пресс-экспресс", "Однако" (ОРТ). В 1997-1998 годах был политическим обозревателем в газете "Русский Телеграф". С 1998 по 2015 год был постоянным автором журнала "Эксперт", где вел еженедельную авторскую колонку "На улице правды". С 1998 года – автор журнала "Культ личностей". С 1998 года по март 2010 года и затем с 2011 по 2016 год – политический обозреватель газеты "Известия". С 2007 года – обозреватель телеканала "Россия 24". В 2010-2012 годах – обозреватель интернет-издания "Взгляд". В разные годы Соколов также сотрудничал с RT, РИА Новости, ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, "Русским журналом", "Комсомольской правдой", и рядом других изданий. Соколов был признан лучшим пишущим журналистом 1994 года по итогам международного фестиваля масс-медиа "Гонг-94" Автор книг "Поэтические воззрения россиян на историю", "Чуден Рейн при тихой погоде", "Удовольствие быть сиротой". 30 декабря 2023 года Максим Соколов скончался в Тверской области.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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общество, москва, максим соколов, вгтрк, нтв (телеканал), справки
Общество, Москва, Максим Соколов, ВГТРК, НТВ (телеканал), Справки

Биография Максима Соколова

© Фото : из личного архива Максима СоколоваМаксим Соколов
Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : из личного архива Максима Соколова
Максим Соколов. Архивное фото
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Российский журналист Максим Юрьевич Соколов родился 10 сентября 1959 года в Москве.
В 1981 году окончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Специалист по русскому фольклору и русской литературе XVIII-XIX веков.
После окончания университета работал программистом в столичных научно-исследовательских институтах.
В журналистику пришел осенью 1989 года, когда запускалась газета "Коммерсантъ". С момента создания еженедельника "Коммерсантъ" и до мая 1997 года являлся его корреспондентом. Был ведущим еженедельной рубрики "Что было на неделе", членом редакционной коллегии журнала "Коммерсантъ". Позже был обозревателем издательского дома "Коммерсантъ".
Также печатался в "Независимой газете", газетах "Атмода" (Рига, Латвия), "Сегодня" и журналах "Век XX и мир", "Октябрь" и Soviet analyst (Великобритания). Выступал с комментариями в телепрограммах "Намедни" (НТВ), "Пресс-экспресс", "Однако" (ОРТ).
В 1997-1998 годах был политическим обозревателем в газете "Русский Телеграф".
С 1998 по 2015 год был постоянным автором журнала "Эксперт", где вел еженедельную авторскую колонку "На улице правды".
С 1998 года – автор журнала "Культ личностей".
С 1998 года по март 2010 года и затем с 2011 по 2016 год – политический обозреватель газеты "Известия".
С 2007 года – обозреватель телеканала "Россия 24".
В 2010-2012 годах – обозреватель интернет-издания "Взгляд".
В разные годы Соколов также сотрудничал с RT, РИА Новости, ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, "Русским журналом", "Комсомольской правдой", и рядом других изданий.
Соколов был признан лучшим пишущим журналистом 1994 года по итогам международного фестиваля масс-медиа "Гонг-94"
Автор книг "Поэтические воззрения россиян на историю", "Чуден Рейн при тихой погоде", "Удовольствие быть сиротой".
30 декабря 2023 года Максим Соколов скончался в Тверской области.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ОбществоМоскваМаксим СоколовВГТРКНТВ (телеканал)Справки
 
 
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