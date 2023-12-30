Рейтинг@Mail.ru
Глава российских католиков выразил соболезнования Владимиру Легойде - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 30.12.2023 (обновлено: 14:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/soboleznovaniya-1919123485.html
Глава российских католиков выразил соболезнования Владимиру Легойде
Глава российских католиков выразил соболезнования Владимиру Легойде - РИА Новости, 30.12.2023
Глава российских католиков выразил соболезнования Владимиру Легойде
Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:21
2023-12-30T14:25
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир легойда
павел пецци
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103982/13/1039821359_0:65:2000:1190_1920x0_80_0_0_90ca995ed0587bee5f28a6e0f53d04f7.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Соответствующее письмо опубликовано в субботу на VK-странице Архиепархии Божией Матери в Москве. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды. Позже в СК РФ сообщили, что подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе борьбы убил. "С глубокой скорбью я узнал о трагической гибели вашего отца, Романа Тимофеевича. Соболезнуя вам в вашем горе, прошу милосердного Бога о вечной памяти для Романа, об утешении для вас и для ваших близких. "У верных Твоих, Господи, жизнь преображается, но не отнимается, и, когда разрушается ее земное жилище, она обретает на небесах обитель вечную", — говорит литургия об усопших. Пусть эта вера поддерживает вас в переживании вашей утраты и в вашем служении", - написал архиепископ Павел.
https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919083135.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103982/13/1039821359_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_99be96bc7420c1a9281a728333a20f0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), владимир легойда, павел пецци, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Легойда, Павел Пецци, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Общество
Глава российских католиков выразил соболезнования Владимиру Легойде

Глава российских католиков соболезнует в связи с убийством отца Легойды

© Фото : Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве/Наталья ГилёваПредседатель Конференции католических епископов России митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци
Председатель Конференции католических епископов России митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве/Наталья Гилёва
Председатель Конференции католических епископов России митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Соответствующее письмо опубликовано в субботу на VK-странице Архиепархии Божией Матери в Москве.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды. Позже в СК РФ сообщили, что подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе борьбы убил.
"С глубокой скорбью я узнал о трагической гибели вашего отца, Романа Тимофеевича. Соболезнуя вам в вашем горе, прошу милосердного Бога о вечной памяти для Романа, об утешении для вас и для ваших близких. "У верных Твоих, Господи, жизнь преображается, но не отнимается, и, когда разрушается ее земное жилище, она обретает на небесах обитель вечную", — говорит литургия об усопших. Пусть эта вера поддерживает вас в переживании вашей утраты и в вашем служении", - написал архиепископ Павел.
Допрос подозреваемого в убийстве пенсионера Романа Легойды
Подозреваемый в убийстве отца Легойды признался в содеянном
Вчера, 05:45
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ЛегойдаПавел ПецциСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала