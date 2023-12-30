Глава российских католиков выразил соболезнования Владимиру Легойде
Глава российских католиков соболезнует в связи с убийством отца Легойды
© Фото : Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве/Наталья ГилёваПредседатель Конференции католических епископов России митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци
© Фото : Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве/Наталья Гилёва
Председатель Конференции католических епископов России митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Соответствующее письмо опубликовано в субботу на VK-странице Архиепархии Божией Матери в Москве.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды. Позже в СК РФ сообщили, что подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе борьбы убил.
"С глубокой скорбью я узнал о трагической гибели вашего отца, Романа Тимофеевича. Соболезнуя вам в вашем горе, прошу милосердного Бога о вечной памяти для Романа, об утешении для вас и для ваших близких. "У верных Твоих, Господи, жизнь преображается, но не отнимается, и, когда разрушается ее земное жилище, она обретает на небесах обитель вечную", — говорит литургия об усопших. Пусть эта вера поддерживает вас в переживании вашей утраты и в вашем служении", - написал архиепископ Павел.