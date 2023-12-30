https://ria.ru/20231230/soboleznovaniya-1919123485.html

Глава российских католиков выразил соболезнования Владимиру Легойде

Глава российских католиков выразил соболезнования Владимиру Легойде - РИА Новости, 30.12.2023

Глава российских католиков выразил соболезнования Владимиру Легойде

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:21

2023-12-30T14:21

2023-12-30T14:25

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владимир легойда

павел пецци

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды. Соответствующее письмо опубликовано в субботу на VK-странице Архиепархии Божией Матери в Москве. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце Владимира Легойды. Позже в СК РФ сообщили, что подозреваемый на допросе признался в убийстве Романа Легойды, по словам 25-летнего мужчины, он угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, после чего в ходе борьбы убил. "С глубокой скорбью я узнал о трагической гибели вашего отца, Романа Тимофеевича. Соболезнуя вам в вашем горе, прошу милосердного Бога о вечной памяти для Романа, об утешении для вас и для ваших близких. "У верных Твоих, Господи, жизнь преображается, но не отнимается, и, когда разрушается ее земное жилище, она обретает на небесах обитель вечную", — говорит литургия об усопших. Пусть эта вера поддерживает вас в переживании вашей утраты и в вашем служении", - написал архиепископ Павел.

https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919083135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, московская область (подмосковье), владимир легойда, павел пецци, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, общество