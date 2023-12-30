https://ria.ru/20231230/pushkov-1919084752.html

Пушков раскрыл будущее Аргентины после отказа от БРИКС

Пушков раскрыл будущее Аргентины после отказа от БРИКС - РИА Новости, 30.12.2023

Пушков раскрыл будущее Аргентины после отказа от БРИКС

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение руководства Аргентины отказаться от вступления в БРИКС. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T06:27

2023-12-30T06:27

2023-12-30T16:08

в мире

аргентина

сша

россия

алексей пушков

хавьер милей

брикс

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение руководства Аргентины отказаться от вступления в БРИКС.Ранее новый президент страны Хавьер Милей направил лидерам стран-участниц письмо, в котором уведомил об отказе от вступления в организацию."Аргентина отныне становится важной "точкой сравнения". Заявив о полной ориентации на США и об отказе от сближения с Россией и Китаем, как и от присоединения к БРИКС, <…> Милей превращает (Аргентину) в некую проамериканскую модель поведения в современном мире, в котором все больше стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу Соединенных Штатов", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, подобная "заявка сколь громкая, столь и рискованная": Аргентина находится в "катастрофическом" экономическом положении, а преуспеть в такой ситуации "очень сложно"."Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира", — резюмировал сенатор.БРИКС сегодня включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Участники августовского саммита в Йоханнесбурге официально пригласили присоединиться к объединению с 1 января 2024 года ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Египет и Эфиопию.

https://ria.ru/20231230/argentina-1919082937.html

https://ria.ru/20231229/reshenie-1919010695.html

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сша

россия

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в мире, аргентина, сша, россия, алексей пушков, хавьер милей, брикс