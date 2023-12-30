https://ria.ru/20231230/pomosch-1919154803.html

Власти Воронежской и Орловской областей предложили помощь Белгороду

Власти Воронежской и Орловской областей предложили помощь Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023

Власти Воронежской и Орловской областей предложили помощь Белгороду

Губернаторы Воронежской, Орловской, Курской, Липецкой и Владимирской областей предложили помощь Белгороду после обстрела ВСУ, назвав произошедший обстрел города РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:55

2023-12-30T17:55

2023-12-30T18:25

белгород

белгородская область

воронежская область

роман старовойт

андрей клычков

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернаторы Воронежской, Орловской, Курской, Липецкой и Владимирской областей предложили помощь Белгороду после обстрела ВСУ, назвав произошедший обстрел города терроризмом и преступлением против человечности, которое не останется без ответа. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, 45 ранены. Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал настоящей трагедией произошедшее в Белгороде. "От себя лично и от правительства Воронежской области выражаю слова соболезнования и поддержки всем жителям соседнего региона, а особенно - близким погибших. При необходимости мы готовы оказать любую помощь белгородцам. Обращаюсь также к воронежцам. Дорогие друзья, оперативная ситуация в нашей области - под контролем. Но прошу вас воздержаться от использования пиротехники и салютов в эти выходные дни. В случае принятия дополнительных мер безопасности в нашем регионе сообщим отдельно", - написал он в Telegram-канале.Глава Орловской области Андрей Клычков выразил слова искреннего соболезнования и поддержки жителям Белгородской области, пострадавшим и родственникам погибшим. "Мы готовы оказать вам любую необходимую помощь. Одновременно хочу сообщить, что оперативная обстановка в Орловской области в настоящее время под контролем. Жители региона находятся в безопасности, однако убедительно прошу полностью воздержаться от использования любой пиротехники и салютов в ближайшие дни. Даже с учетом праздника – это сейчас совершенно лишнее. Обо всех значимых происшествиях на территории области буду сообщать оперативно", - написал Клычков в своих соцсетях. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что переговорил с губернатором Белгородской области Гладковым, выразив "от себя и от курян глубочайшие соболезнования в связи с произошедшей трагедией". "Гибель людей, а в особенности детей, - это всегда ужасно. Предложил Вячеславу Владимировичу оказать помощь с нашей стороны, но он ответил, что в настоящее время регион справляется своими силами. Но наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь. Сегодняшние удары по гражданским объектам абсолютно бессмысленны. Они направлены лишь на запугивание мирного населения. Уверен, что совершившие преступление против человечности получат своё наказание", - написал Старовойт в Telegram-канале.Глава Липецкой области Игорь Артамонов назвал обстрел Белгорода "подлым, бесчеловечным терроризмом в самом отвратительном его проявлении". "Накануне праздника, чтобы специально сделать больнее мирным людям. Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Белгороду. Били по центру города, по местам скопления людей. Дети погибли. Уверен, что российская армия не оставит этот теракт без ответа. Выражаю соболезнования Белгородской области и всем белгородцам. Липецкая область с вами и готова оказать любую необходимую помощь", - написал он.Кроме того, свои искренние соболезнования выразил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. "Скорбим вместе с белгородцами о невинных жертвах укронацистов. Они уже не утруждаются скрывать своё истинное лицо. Не могут честно победить россиян на поле боя, поэтому бьют исподтишка по мирным городам и сёлам. Парни из Владимирской области, со всей России сражаются на СВО плечом к плечу с белгородцами. И мы победим. Нацистская верхушка Украины и непосредственные участники атак на мирных жителей обязательно заплатят за каждое своё преступление", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231230/ultimatum-1919151520.html

https://ria.ru/20231230/pomosch-1919148486.html

белгород

белгородская область

воронежская область

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