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Названы самые популярные маршруты поездов на новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2023
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Туризм
 
08:29 30.12.2023 (обновлено: 08:30 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/poezd-1919089359.html
Названы самые популярные маршруты поездов на новогодние праздники
Названы самые популярные маршруты поездов на новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2023
Названы самые популярные маршруты поездов на новогодние праздники
Больше всего билетов на поезда на новогодние праздники забронировано по маршруту Москва-Петербург и обратно, в топе по популярности также поездки из Краснодара... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T08:29
2023-12-30T08:30
туризм
новости - туризм
москва
краснодар
сочи
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Больше всего билетов на поезда на новогодние праздники забронировано по маршруту Москва-Петербург и обратно, в топе по популярности также поездки из Краснодара в Сочи и обратно, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. "Больше всего россиян планируют путешествовать на поезде между Москвой и Санкт-Петербургом: 7,2% железнодорожных билетов забронированы из федеральной столицы в северную, а 7,1% - обратно. На третьем месте рейтинга оказался маршрут из Краснодара в Сочи, которым в новогодние каникулы проедут 2,5% россиян, уже купивших билеты. Обратно же отправятся 2,4%", - сообщили в сервисе. Аналитики также выяснили, что в списке популярных железнодорожных направлений оказались маршруты из Москвы в Нижний Новгород и назад, из Ростова-на-Дону, Казани и Симферополя в Москву. Кроме того, на каникулах популярностью пользуются билеты из Краснодара в Москву и назад, из Саратова в Москву, из Москвы в Воронеж и обратно, из Белгорода в столицу, туда же из Брянска и из Ярославля.
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новости - туризм, москва, краснодар, сочи, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Краснодар, Сочи, Новый год
Названы самые популярные маршруты поездов на новогодние праздники

Больше всего билетов на праздники продали на поезда из Москвы в Петербург

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд Деда Мороза
Поезд Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд Деда Мороза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Больше всего билетов на поезда на новогодние праздники забронировано по маршруту Москва-Петербург и обратно, в топе по популярности также поездки из Краснодара в Сочи и обратно, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных.
"Больше всего россиян планируют путешествовать на поезде между Москвой и Санкт-Петербургом: 7,2% железнодорожных билетов забронированы из федеральной столицы в северную, а 7,1% - обратно. На третьем месте рейтинга оказался маршрут из Краснодара в Сочи, которым в новогодние каникулы проедут 2,5% россиян, уже купивших билеты. Обратно же отправятся 2,4%", - сообщили в сервисе.
Аналитики также выяснили, что в списке популярных железнодорожных направлений оказались маршруты из Москвы в Нижний Новгород и назад, из Ростова-на-Дону, Казани и Симферополя в Москву.
Кроме того, на каникулах популярностью пользуются билеты из Краснодара в Москву и назад, из Саратова в Москву, из Москвы в Воронеж и обратно, из Белгорода в столицу, туда же из Брянска и из Ярославля.
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