https://ria.ru/20231230/poezd-1919089359.html

Названы самые популярные маршруты поездов на новогодние праздники

Названы самые популярные маршруты поездов на новогодние праздники - РИА Новости, 30.12.2023

Названы самые популярные маршруты поездов на новогодние праздники

Больше всего билетов на поезда на новогодние праздники забронировано по маршруту Москва-Петербург и обратно, в топе по популярности также поездки из Краснодара... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:29

2023-12-30T08:29

2023-12-30T08:30

туризм

новости - туризм

москва

краснодар

сочи

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Больше всего билетов на поезда на новогодние праздники забронировано по маршруту Москва-Петербург и обратно, в топе по популярности также поездки из Краснодара в Сочи и обратно, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. "Больше всего россиян планируют путешествовать на поезде между Москвой и Санкт-Петербургом: 7,2% железнодорожных билетов забронированы из федеральной столицы в северную, а 7,1% - обратно. На третьем месте рейтинга оказался маршрут из Краснодара в Сочи, которым в новогодние каникулы проедут 2,5% россиян, уже купивших билеты. Обратно же отправятся 2,4%", - сообщили в сервисе. Аналитики также выяснили, что в списке популярных железнодорожных направлений оказались маршруты из Москвы в Нижний Новгород и назад, из Ростова-на-Дону, Казани и Симферополя в Москву. Кроме того, на каникулах популярностью пользуются билеты из Краснодара в Москву и назад, из Саратова в Москву, из Москвы в Воронеж и обратно, из Белгорода в столицу, туда же из Брянска и из Ярославля.

https://ria.ru/20231225/proekty-1917994231.html

москва

краснодар

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, москва, краснодар, сочи, новый год