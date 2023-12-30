https://ria.ru/20231230/moskva-1919119314.html

Власти Москвы дали советы, как защититься от мошенников

Власти Москвы дали советы, как защититься от мошенников - РИА Новости, 30.12.2023

Власти Москвы дали советы, как защититься от мошенников

В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как проверить, действительно ли в дверь позвонил сотрудник коммунальных служб, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:42

2023-12-30T13:42

2023-12-30T13:42

москва

петр бирюков

мосгаз

мосводоканал

мосэнергосбыт

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как проверить, действительно ли в дверь позвонил сотрудник коммунальных служб, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В праздники в столице учащаются случаи, когда мошенники пытаются попасть в квартиры горожан, представившись сотрудниками коммунальных служб. В комплексе городского хозяйства предупреждают: их специалисты никогда не приходят без уведомления, за исключением аварийных ситуаций. Всю информацию о плановых проверках заранее размещают на информационных стендах в подъездах и сайтах инженерных компаний, которые их проводят", - говорится в сообщении. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в период новогодних каникул власти не планируют поквартирные обходы и иные плановые проверки. Он отметил, что чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди и пенсионеры, им предлагают "услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации". Отмечается, что предприятия комплекса городского хозяйства всегда принимают дополнительные меры для защиты жителей от мошенников. Так, АО "Мосэнергосбыт" ввело для своих сотрудников специальные удостоверения с QR-кодом. Для проверки удостоверения понадобится смартфон или планшет с камерой - "нужно отсканировать QR-код, после чего на экране появится фамилия, имя, отчество, должность и подразделение представителя компании". Кроме того, сотрудников АО "Мосгаз" можно узнать по форменной одежде - темно-синей спецовке со светоотражающими полосами, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Каждый специалист также имеет удостоверение со специальной голограммой. Убедиться в том, что на пороге не самозванец, поможет также звонок по номеру 104. Кроме того, у компании есть Telegram-бот, который сообщит точную дату плановой проверки газового оборудования и напомнит пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки. Подчеркивается, что во время новогодних каникул сотрудники аварийной службы АО "Мосгаз" будут работать в усиленном режиме. В праздники вызвать сотрудника "Мосгаза" можно с 08.00 до 17.00 в любой день, кроме 1, 2 и 7 января, для этого нужно позвонить по телефону: +7 800 700-71-04 или оставить заявку на сайте. Также мошенники иногда представляются сотрудниками службы контроля "Мосводоканала" и сообщают, что "якобы проводят акцию по улучшению питьевой воды и по договору обслуживания на платной основе устанавливают в квартире фильтры". "Однако компания отвечает за подачу и качество воды в системах холодного водоснабжения на внешних водопроводных сетях до ввода в дом. Ее сотрудники не занимаются продажей и установкой бытовых фильтров воды, не проводят обходов с проверкой внутридомовых и квартирных труб водоснабжения, не делают поверки индивидуальных счетчиков воды в квартирах жителей. А обеспечение надлежащей эксплуатации внутренней системы водоснабжения многоквартирного дома контролирует управляющая организация", - говорится в сообщении. Кроме того, работники компании всегда одеты в спецодежду с фирменным логотипом и имеют при себе удостоверение с фотографией. Москвичей просят не открывать дверь людям, обходящим квартиры и представляющимся сотрудниками АО "Мосводоканал", а при сомнении следует позвонить на круглосуточную горячую линию: +7 499 763-34-34. "Перед тем как впустить незнакомых людей, лучше убедиться в том, что это действительно специалисты коммунальных служб. Для этого можно как воспользоваться описанными способами проверки, так и позвонить в управляющую компанию, назвать имя и фамилию специалиста и уточнить, есть ли сейчас обход. Контакты управляющих организаций опубликованы на портале "Дома Москвы", - добавляется на сайте мэра и правительства столицы.

https://ria.ru/20231228/moshenniki-1918597834.html

https://ria.ru/20231206/moshennichestvo-1914155789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, петр бирюков, мосгаз, мосводоканал, мосэнергосбыт