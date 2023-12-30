https://ria.ru/20231230/kitay-1919112485.html

Путин отметил высокую динамику экономического сотрудничества с Китаем

Путин отметил высокую динамику экономического сотрудничества с Китаем - РИА Новости, 30.12.2023

Путин отметил высокую динамику экономического сотрудничества с Китаем

Президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину констатировал высокую динамику экономического сотрудничества между государствами,... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:39

2023-12-30T12:39

2023-12-30T13:25

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китай

владимир путин

си цзиньпин

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину констатировал высокую динамику экономического сотрудничества между государствами, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России направил искренние поздравления по случаю Нового, 2024 года и приближающегося Праздника Весны председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, акцентировав, что два российско-китайских саммита в уходящем году – весенний в Москве и осенний в Пекине – придали мощный импульс развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами на всех направлениях", - говорится в сообщении. Кроме того, в послании была констатирована высокая динамика торгово-экономического сотрудничества двух стран: удалось досрочно реализовать планы по выводу товарооборота на рекордный уровень - свыше 200 миллиардов долларов. "Успешное проведение "перекрестных" Годов физической культуры и спорта способствовало значительному расширению гуманитарных связей. На очереди – Годы культуры России и Китая: мероприятия, запланированные в рамках этого нового масштабного проекта, приобретают особое значение в контексте предстоящего 75-летия установления дипломатических отношений между странами", - подчеркнул российский лидер. Путин также выразил уверенность, что "совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание продуктивного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также партнерского взаимодействия в рамках ООН, "Группы двадцати", ШОС и расширившегося объединения БРИКС, председательство в котором переходит к России".

https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html

россия

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Влада Копылова

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, новый год