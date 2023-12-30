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Госдеп заявил, что США не поощряют атаки, подобные удару ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 30.12.2023 (обновлено: 18:32 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/gosdep-1919158380.html
Госдеп заявил, что США не поощряют атаки, подобные удару ВСУ по Белгороду
Госдеп заявил, что США не поощряют атаки, подобные удару ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
Госдеп заявил, что США не поощряют атаки, подобные удару ВСУ по Белгороду
США не поощряют и не дают возможности Украине для проведения атак, подобных обстрелу Белгорода, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:10
2023-12-30T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
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государственный департамент сша
сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. США не поощряют и не дают возможности Украине для проведения атак, подобных обстрелу Белгорода, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте."Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак", - сообщил представитель ведомства на соответствующий вопрос.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По уточненной информации МЧС, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали.Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут.
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Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
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в мире, белгород, государственный департамент сша, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Государственный департамент США, США, Вооруженные силы Украины
Госдеп заявил, что США не поощряют атаки, подобные удару ВСУ по Белгороду

Госдеп: США не дают возможности ВСУ проводить атаки, подобные обстрелу Белгорода

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. США не поощряют и не дают возможности Украине для проведения атак, подобных обстрелу Белгорода, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте.
«
"Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак", - сообщил представитель ведомства на соответствующий вопрос.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По уточненной информации МЧС, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали.
Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородГосударственный департамент СШАСШАВооруженные силы Украины
 
 
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