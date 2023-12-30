https://ria.ru/20231230/gosdep-1919158380.html

Госдеп заявил, что США не поощряют атаки, подобные удару ВСУ по Белгороду

Госдеп заявил, что США не поощряют атаки, подобные удару ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023

Госдеп заявил, что США не поощряют атаки, подобные удару ВСУ по Белгороду

США не поощряют и не дают возможности Украине для проведения атак, подобных обстрелу Белгорода, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:10

2023-12-30T18:10

2023-12-30T18:32

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. США не поощряют и не дают возможности Украине для проведения атак, подобных обстрелу Белгорода, заявили РИА Новости в американском госдепартаменте."Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак", - сообщил представитель ведомства на соответствующий вопрос.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По уточненной информации МЧС, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали.Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-30T18:10 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белгород, государственный департамент сша, сша, вооруженные силы украины