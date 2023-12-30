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"Лампочка холодильника": в Германии заявили о необычной угрозе от России
"Лампочка холодильника": в Германии заявили о необычной угрозе от России - РИА Новости, 30.12.2023
"Лампочка холодильника": в Германии заявили о необычной угрозе от России
Запад недооценил возможности российского ВПК и готовность союзников снабжать необходимым Россию, которая может использовать в военных целях даже освещение для... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T04:00
2023-12-30T04:00
2023-12-30T07:53
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Запад недооценил возможности российского ВПК и готовность союзников снабжать необходимым Россию, которая может использовать в военных целях даже освещение для холодильников, об этом немецкой газете Suddeutsche Zeitung заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг."Мы не отдавали себе отчет в том, что им (России – ред.) удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", — отметил генерал.По словам Фрейдинга, западные страны не верили в способность России выстоять, из-за чего были проигнорированы некоторые ее возможности в украинском конфликте, в том числе и касающиеся привлечения поддержки со стороны союзников."Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального Юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях", — считает генерал.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО и бесперебойного снабжения войск в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения. По словам Шойгу, работники российской "оборонки" бросили вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу".
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в мире, германия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина
"Лампочка холодильника": в Германии заявили о необычной угрозе от России
Генерал Фрейдинг: РФ может применять в военных целях лампочки для холодильников