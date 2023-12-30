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"Лампочка холодильника": в Германии заявили о необычной угрозе от России - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:00 30.12.2023 (обновлено: 07:53 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/general-1919079293.html
"Лампочка холодильника": в Германии заявили о необычной угрозе от России
"Лампочка холодильника": в Германии заявили о необычной угрозе от России - РИА Новости, 30.12.2023
"Лампочка холодильника": в Германии заявили о необычной угрозе от России
Запад недооценил возможности российского ВПК и готовность союзников снабжать необходимым Россию, которая может использовать в военных целях даже освещение для... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T04:00
2023-12-30T07:53
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Запад недооценил возможности российского ВПК и готовность союзников снабжать необходимым Россию, которая может использовать в военных целях даже освещение для холодильников, об этом немецкой газете Suddeutsche Zeitung заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг."Мы не отдавали себе отчет в том, что им (России – ред.) удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", — отметил генерал.По словам Фрейдинга, западные страны не верили в способность России выстоять, из-за чего были проигнорированы некоторые ее возможности в украинском конфликте, в том числе и касающиеся привлечения поддержки со стороны союзников.&quot;Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального Юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях&quot;, — считает генерал.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО и бесперебойного снабжения войск в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения. По словам Шойгу, работники российской "оборонки" бросили вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу".
https://ria.ru/20231230/promyshlennost-1919075896.html
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в мире, германия, россия, украина
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"Лампочка холодильника": в Германии заявили о необычной угрозе от России

Генерал Фрейдинг: РФ может применять в военных целях лампочки для холодильников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль с флагом Германии
Автомобиль с флагом Германии - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль с флагом Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Запад недооценил возможности российского ВПК и готовность союзников снабжать необходимым Россию, которая может использовать в военных целях даже освещение для холодильников, об этом немецкой газете Suddeutsche Zeitung заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
"Мы не отдавали себе отчет в том, что им (России – ред.) удастся то, что мы сейчас ясно наблюдаем: наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на драконовский санкционный режим", — отметил генерал.
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По словам Фрейдинга, западные страны не верили в способность России выстоять, из-за чего были проигнорированы некоторые ее возможности в украинском конфликте, в том числе и касающиеся привлечения поддержки со стороны союзников.
«

"Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального Юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях", — считает генерал.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс для обеспечения нужд СВО и бесперебойного снабжения войск в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения. По словам Шойгу, работники российской "оборонки" бросили вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу".
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