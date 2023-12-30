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МИД ответил на вопрос о подписании мирного договора между Баку и Ереваном - РИА Новости, 30.12.2023
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11:25 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/dogovor-1919106229.html
МИД ответил на вопрос о подписании мирного договора между Баку и Ереваном
МИД ответил на вопрос о подписании мирного договора между Баку и Ереваном - РИА Новости, 30.12.2023
МИД ответил на вопрос о подписании мирного договора между Баку и Ереваном
Определение даты и места подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прерогативой самих этих государств, заявил РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:25
2023-12-30T11:25
азербайджан
армения
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 дек-РИА Новости. Определение даты и места подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прерогативой самих этих государств, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Отвечая на вопрос о том, когда может быть подписан мирный договор между Баку и Ереваном и может ли это произойти в Москве, он указал, что " определение даты и места подписания долгожданного мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения - прерогатива самих этих государств". "Никто не вправе за них решать, когда это произойдет", - отметил Галузин, добавив, что вопрос о сроках нужно адресовать партнерам в Баку и Ереване. При этом замглавы МИД РФ напомнил, что "разумеется, мы не можем безучастно взирать на происходящее на Южном Кавказе". "Исторически Россия является одним из кавказских государств и к тому же единственной страной региона и мира, поддерживающей союзнические отношения и с Азербайджаном, и с Арменией", - заметил он. По словам дипломата, "исходим из того, что судьбу Южного Кавказа должны определять те, для кого он является общим домом". "Никто извне путь к устойчивому миру и стабильности в Закавказье не откроет", - добавил Галузин, отметив, что "ставка на "чудодейственную" западную помощь иллюзорна и опасна". "Примеры сербского Косово, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, пущенного под откос ближневосточного урегулирования (которое фактически монополизировали США), Украины воочию показывают, чем чревато вмешательство известных "демократизаторов" и "примирителей", - добавил замглавы МИД РФ. По его словам, схема подобных вмешательств "проста: сначала влезут куда-нибудь под красивыми лозунгами, разворотят все, а как только начнет припекать - сбегут, оставив после себя выжженное поле, и спросить, как правило, потом не с кого". "Со своей стороны, прилагали и продолжаем прилагать усилия для содействия Азербайджану и Армении в выработке сбалансированного мирного договора, призванного внести незаменимый вклад в примирение двух соседних государств, в восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе на долгосрочную перспективу", - дополнил Галузин. Замглавы МИД России пояснил, что "примирение предусматривает нормализацию азербайджано-армянских отношений". "Соответствующая "дорожная карта" хорошо известна. Это комплекс заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов", - подчеркнул дипломат, добавив, что "документы остаются в силе и, следовательно, подлежат выполнению". Галузин отметил, что "российская переговорная площадка всегда в распоряжении наших союзников и партнеров". Он также напомнил, что "Баку и Ереван могут опереться на Консультативную региональную платформу "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия с одной стороны, Россия, Иран, Турция - с другой)".
https://ria.ru/20231226/sammit-1918225170.html
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азербайджан, армения, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Азербайджан, Армения, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД ответил на вопрос о подписании мирного договора между Баку и Ереваном

МИД: Баку и Ереван сами определят, где и когда будет подписан мирный договор

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек-РИА Новости. Определение даты и места подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прерогативой самих этих государств, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Отвечая на вопрос о том, когда может быть подписан мирный договор между Баку и Ереваном и может ли это произойти в Москве, он указал, что " определение даты и места подписания долгожданного мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения - прерогатива самих этих государств".
"Никто не вправе за них решать, когда это произойдет", - отметил Галузин, добавив, что вопрос о сроках нужно адресовать партнерам в Баку и Ереване.
При этом замглавы МИД РФ напомнил, что "разумеется, мы не можем безучастно взирать на происходящее на Южном Кавказе". "Исторически Россия является одним из кавказских государств и к тому же единственной страной региона и мира, поддерживающей союзнические отношения и с Азербайджаном, и с Арменией", - заметил он.
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По словам дипломата, "исходим из того, что судьбу Южного Кавказа должны определять те, для кого он является общим домом". "Никто извне путь к устойчивому миру и стабильности в Закавказье не откроет", - добавил Галузин, отметив, что "ставка на "чудодейственную" западную помощь иллюзорна и опасна".
"Примеры сербского Косово, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, пущенного под откос ближневосточного урегулирования (которое фактически монополизировали США), Украины воочию показывают, чем чревато вмешательство известных "демократизаторов" и "примирителей", - добавил замглавы МИД РФ.
По его словам, схема подобных вмешательств "проста: сначала влезут куда-нибудь под красивыми лозунгами, разворотят все, а как только начнет припекать - сбегут, оставив после себя выжженное поле, и спросить, как правило, потом не с кого".
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"Со своей стороны, прилагали и продолжаем прилагать усилия для содействия Азербайджану и Армении в выработке сбалансированного мирного договора, призванного внести незаменимый вклад в примирение двух соседних государств, в восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе на долгосрочную перспективу", - дополнил Галузин.
Замглавы МИД России пояснил, что "примирение предусматривает нормализацию азербайджано-армянских отношений". "Соответствующая "дорожная карта" хорошо известна. Это комплекс заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов", - подчеркнул дипломат, добавив, что "документы остаются в силе и, следовательно, подлежат выполнению".
Галузин отметил, что "российская переговорная площадка всегда в распоряжении наших союзников и партнеров". Он также напомнил, что "Баку и Ереван могут опереться на Консультативную региональную платформу "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия с одной стороны, Россия, Иран, Турция - с другой)".
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АзербайджанАрменияМихаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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