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Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы - РИА Новости, 30.12.2023
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09:24 30.12.2023 (обновлено: 12:22 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/deti-1919094649.html
Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы
Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы - РИА Новости, 30.12.2023
Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы
Последних троих детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:24
2023-12-30T12:22
здоровье - общество
луганская народная республика
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Последних троих детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко. Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где в ночь на 21 декабря всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 19 детей и 10 сопровождающих здоровы. В минздраве области уточнили, что к четвергу в больнице Саратова остались трое детей (у двоих выявлен грипп А, у третьего - ОРВИ) и один сопровождающий. "Все верно. Ребятам стало лучше, родители решили их забрать", - ответила собеседница агентства на вопрос, действительно ли всех детей из ЛНР и одного сопровождающего выписали из инфекционной больницы и они убыли домой.Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале, последняя группа детей прибыла из Саратова в Краснодон в субботу."Сегодня доехали оставшиеся дети находившиеся на лечении в Саратове. Дети были осмотрены педиатром в детской больнице Краснодона. Состояние удовлетворительное, не температурят, отмечаются легкие катаральные явления. Итого все 124 ребенка приехали домой, одна девочка находится на стационарном лечении с лакунарной ангиной, остальные наблюдаются дома участковой службой... Сегодня в преддверии новогодних праздников дети вернулись домой и встретят праздник дома с семьей", - написала она.
https://ria.ru/20231228/gripp-1918628873.html
https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html
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здоровье - общество, луганская народная республика, саратовская область, происшествия
Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Саратовская область, Происшествия
Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы

Последних 3 детей, снятых с поезда в Саратовской области, выписали из больницы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Последних троих детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко.
Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где в ночь на 21 декабря всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове.
По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 19 детей и 10 сопровождающих здоровы. В минздраве области уточнили, что к четвергу в больнице Саратова остались трое детей (у двоих выявлен грипп А, у третьего - ОРВИ) и один сопровождающий.
"Все верно. Ребятам стало лучше, родители решили их забрать", - ответила собеседница агентства на вопрос, действительно ли всех детей из ЛНР и одного сопровождающего выписали из инфекционной больницы и они убыли домой.
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Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале, последняя группа детей прибыла из Саратова в Краснодон в субботу.
"Сегодня доехали оставшиеся дети находившиеся на лечении в Саратове. Дети были осмотрены педиатром в детской больнице Краснодона. Состояние удовлетворительное, не температурят, отмечаются легкие катаральные явления. Итого все 124 ребенка приехали домой, одна девочка находится на стационарном лечении с лакунарной ангиной, остальные наблюдаются дома участковой службой... Сегодня в преддверии новогодних праздников дети вернулись домой и встретят праздник дома с семьей", - написала она.
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