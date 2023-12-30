https://ria.ru/20231230/deti-1919094649.html

Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы

Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы - РИА Новости, 30.12.2023

Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы

Последних троих детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:24

2023-12-30T09:24

2023-12-30T12:22

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саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Последних троих детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко. Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где в ночь на 21 декабря всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 19 детей и 10 сопровождающих здоровы. В минздраве области уточнили, что к четвергу в больнице Саратова остались трое детей (у двоих выявлен грипп А, у третьего - ОРВИ) и один сопровождающий. "Все верно. Ребятам стало лучше, родители решили их забрать", - ответила собеседница агентства на вопрос, действительно ли всех детей из ЛНР и одного сопровождающего выписали из инфекционной больницы и они убыли домой.Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале, последняя группа детей прибыла из Саратова в Краснодон в субботу."Сегодня доехали оставшиеся дети находившиеся на лечении в Саратове. Дети были осмотрены педиатром в детской больнице Краснодона. Состояние удовлетворительное, не температурят, отмечаются легкие катаральные явления. Итого все 124 ребенка приехали домой, одна девочка находится на стационарном лечении с лакунарной ангиной, остальные наблюдаются дома участковой службой... Сегодня в преддверии новогодних праздников дети вернулись домой и встретят праздник дома с семьей", - написала она.

https://ria.ru/20231228/gripp-1918628873.html

https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, луганская народная республика, саратовская область, происшествия