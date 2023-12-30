https://ria.ru/20231230/deti-1919094649.html
Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы
Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы - РИА Новости, 30.12.2023
Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы
Последних троих детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:24
2023-12-30T09:24
2023-12-30T12:22
здоровье - общество
луганская народная республика
саратовская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Последних троих детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко. Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где в ночь на 21 декабря всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 19 детей и 10 сопровождающих здоровы. В минздраве области уточнили, что к четвергу в больнице Саратова остались трое детей (у двоих выявлен грипп А, у третьего - ОРВИ) и один сопровождающий. "Все верно. Ребятам стало лучше, родители решили их забрать", - ответила собеседница агентства на вопрос, действительно ли всех детей из ЛНР и одного сопровождающего выписали из инфекционной больницы и они убыли домой.Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале, последняя группа детей прибыла из Саратова в Краснодон в субботу."Сегодня доехали оставшиеся дети находившиеся на лечении в Саратове. Дети были осмотрены педиатром в детской больнице Краснодона. Состояние удовлетворительное, не температурят, отмечаются легкие катаральные явления. Итого все 124 ребенка приехали домой, одна девочка находится на стационарном лечении с лакунарной ангиной, остальные наблюдаются дома участковой службой... Сегодня в преддверии новогодних праздников дети вернулись домой и встретят праздник дома с семьей", - написала она.
https://ria.ru/20231228/gripp-1918628873.html
https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html
луганская народная республика
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, луганская народная республика, саратовская область, происшествия
Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Саратовская область, Происшествия
Последних детей, снятых с поезда под Саратовом, выписали из больницы
Последних 3 детей, снятых с поезда в Саратовской области, выписали из больницы
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Последних троих детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, выписали из областной инфекционной больницы Саратова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко.
Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области
. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где в ночь на 21 декабря всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове.
По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 19 детей и 10 сопровождающих здоровы. В минздраве области уточнили, что к четвергу в больнице Саратова остались трое детей (у двоих выявлен грипп А, у третьего - ОРВИ) и один сопровождающий.
"Все верно. Ребятам стало лучше, родители решили их забрать", - ответила собеседница агентства на вопрос, действительно ли всех детей из ЛНР и одного сопровождающего выписали из инфекционной больницы и они убыли домой.
С поезда Москва — Симферополь сняли семь детей с гриппом
Как уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале, последняя группа детей прибыла из Саратова в Краснодон в субботу.
"Сегодня доехали оставшиеся дети находившиеся на лечении в Саратове. Дети были осмотрены педиатром в детской больнице Краснодона. Состояние удовлетворительное, не температурят, отмечаются легкие катаральные явления. Итого все 124 ребенка приехали домой, одна девочка находится на стационарном лечении с лакунарной ангиной, остальные наблюдаются дома участковой службой... Сегодня в преддверии новогодних праздников дети вернулись домой и встретят праздник дома с семьей", - написала она.
Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова