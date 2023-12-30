https://ria.ru/20231230/belgorod-1919189549.html

Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде

Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023

Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате украинского обстрела Белгорода. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T22:42

2023-12-30T22:42

2023-12-30T22:42

в мире

белгород

леонид пасечник

луганская народная республика

вячеслав гладков

массированный обстрел центра белгорода

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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате украинского обстрела Белгорода. "В очередной раз киевский режим продемонстрировал свою сущность, использовав самые гнусные методы ведения войны", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава республики подчеркнул, что украинские войска вели обстрел города "без какой-либо военной целесообразности". "От себя лично и всех жителей Луганщины выражаю слова искреннего соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Пасечник. Глава республики выразил уверенность, что причастные понесут наказание. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, трое из них – дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В Минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

https://ria.ru/20231230/vsu-1919189118.html

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919186106.html

белгород

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в мире, белгород, леонид пасечник, луганская народная республика, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода