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ООН осудила удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
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21:36 30.12.2023 (обновлено: 23:42 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919184054.html
ООН осудила удар ВСУ по Белгороду
ООН осудила удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
ООН осудила удар ВСУ по Белгороду
Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право, заявили РИА Новости в офисе официального представителя генсека РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T21:36
2023-12-30T23:42
в мире
белгород
оон
вооруженные силы украины
киев
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ООН, 30 дек — РИА Новости. Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право, заявили РИА Новости в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду.&quot;Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены&quot;, — отметили там.В офисе представителя генсека добавили, что подобные действия "следует осудить".Ранее сегодня зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности из-за удара ВСУ по центру Белгорода. В итоге его назначили на 00:00 мск. Также Москва потребовала участия постпреда Чехии в этом заседании, чтобы тот дал разъяснения по поводу поставок оружия Киеву.Как заявили позднее в МИД России, в Совбезе ООН пройдет разбирательство по поводу использования Киевом кассетных боеприпасов при атаке на Белгород. В ведомстве назвали произошедшее циничным и кровавым преступлением. Там подчеркнули, что все исполнители и организаторы этого обстрела понесут наказание. МИД также призвал правительства других стран и профильные международные структуры осудить действия Киева и дистанцироваться от правящего на Украине режима. В ведомстве добавили, что молчание в ответ на "разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из "цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям".Сегодня днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 18 человек, еще 111 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.
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белгород
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Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
Центр Белгорода
2023-12-30T21:36
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Жители Белгорода об обстреле
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально
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в мире, белгород, оон, вооруженные силы украины, киев
В мире, Белгород, ООН, Вооруженные силы Украины, Киев
ООН осудила удар ВСУ по Белгороду

ООН назвала удар Киева по Белгороду нарушением гуманитарного права

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Читать ria.ru в
ООН, 30 дек — РИА Новости. Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право, заявили РИА Новости в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду.
«

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — отметили там.

В офисе представителя генсека добавили, что подобные действия "следует осудить".
Ранее сегодня зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности из-за удара ВСУ по центру Белгорода. В итоге его назначили на 00:00 мск. Также Москва потребовала участия постпреда Чехии в этом заседании, чтобы тот дал разъяснения по поводу поставок оружия Киеву.
Как заявили позднее в МИД России, в Совбезе ООН пройдет разбирательство по поводу использования Киевом кассетных боеприпасов при атаке на Белгород. В ведомстве назвали произошедшее циничным и кровавым преступлением. Там подчеркнули, что все исполнители и организаторы этого обстрела понесут наказание. МИД также призвал правительства других стран и профильные международные структуры осудить действия Киева и дистанцироваться от правящего на Украине режима. В ведомстве добавили, что молчание в ответ на "разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из "цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям".
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Москалькова обратилась в международные органы из-за обстрела Белгорода
Вчера, 21:23
Сегодня днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 18 человек, еще 111 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.
В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
В миреБелгородООНВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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