https://ria.ru/20231230/belgorod-1919184054.html

ООН осудила удар ВСУ по Белгороду

ООН осудила удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023

ООН осудила удар ВСУ по Белгороду

Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право, заявили РИА Новости в офисе официального представителя генсека РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:36

2023-12-30T21:36

2023-12-30T23:42

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ООН, 30 дек — РИА Новости. Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население нарушают международное гуманитарное право, заявили РИА Новости в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя удар ВСУ по Белгороду."Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", — отметили там.В офисе представителя генсека добавили, что подобные действия "следует осудить".Ранее сегодня зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности из-за удара ВСУ по центру Белгорода. В итоге его назначили на 00:00 мск. Также Москва потребовала участия постпреда Чехии в этом заседании, чтобы тот дал разъяснения по поводу поставок оружия Киеву.Как заявили позднее в МИД России, в Совбезе ООН пройдет разбирательство по поводу использования Киевом кассетных боеприпасов при атаке на Белгород. В ведомстве назвали произошедшее циничным и кровавым преступлением. Там подчеркнули, что все исполнители и организаторы этого обстрела понесут наказание. МИД также призвал правительства других стран и профильные международные структуры осудить действия Киева и дистанцироваться от правящего на Украине режима. В ведомстве добавили, что молчание в ответ на "разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из "цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям".Сегодня днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 18 человек, еще 111 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.

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Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-30T21:36 true PT0M54S

Жители Белгорода об обстреле Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально 2023-12-30T21:36 true PT1M28S

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