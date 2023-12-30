Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ по Белгороду повреждены два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета, ранение получил охранник, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская. "Никто из студентов и преподавателей не пострадал. Ранение получил охранник в медколледже, ему оказывается необходимая помощь", - сказала собеседница агентства, добавив, что многие студенты уехали на праздники, а те, кто остался в городе - не пострадали.Исполняющая обязанности ректора сообщила, что самой архитектуре уникального здания ущерб не нанесен, но "повреждена входная группа и выбиты окна, также выбиты окна в здании медицинского колледжа НИУ "БелГУ". По словам Карловской, в университете на протяжении года проводились многочисленные учения по эвакуации, в здании отлажена система оповещения, оборудованы укрытия в каждом корпусе и общежитии, студенты и сотрудники прошли инструктаж. В Белгородском госуниверситете самый крупный волонтерский корпус региона: более 8 тысяч человек, в том числе волонтёры-медики и психологи, которые обучаются в БелГУ. Они сразу начали оказывать помощь пострадавшим в результате обстрела. Днем в субботу под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ по Белгороду повреждены два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета, ранение получил охранник, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская.
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"Никто из студентов и преподавателей не пострадал. Ранение получил охранник в медколледже, ему оказывается необходимая помощь", - сказала собеседница агентства, добавив, что многие студенты уехали на праздники, а те, кто остался в городе - не пострадали.
Исполняющая обязанности ректора сообщила, что самой архитектуре уникального здания ущерб не нанесен, но "повреждена входная группа и выбиты окна, также выбиты окна в здании медицинского колледжа НИУ "БелГУ". По словам Карловской, в университете на протяжении года проводились многочисленные учения по эвакуации, в здании отлажена система оповещения, оборудованы укрытия в каждом корпусе и общежитии, студенты и сотрудники прошли инструктаж.
В Белгородском госуниверситете самый крупный волонтерский корпус региона: более 8 тысяч человек, в том числе волонтёры-медики и психологи, которые обучаются в БелГУ. Они сразу начали оказывать помощь пострадавшим в результате обстрела.
В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим
Вчера, 21:17
Днем в субботу под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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