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Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
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21:35 30.12.2023 (обновлено: 21:57 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919183898.html
Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ
Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ
В результате обстрела ВСУ по Белгороду повреждены два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета, ранение получил... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T21:35
2023-12-30T21:57
белгород
массированный обстрел центра белгорода
общество
белгородский государственный университет
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ по Белгороду повреждены два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета, ранение получил охранник, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская. &quot;Никто из студентов и преподавателей не пострадал. Ранение получил охранник в медколледже, ему оказывается необходимая помощь&quot;, - сказала собеседница агентства, добавив, что многие студенты уехали на праздники, а те, кто остался в городе - не пострадали.Исполняющая обязанности ректора сообщила, что самой архитектуре уникального здания ущерб не нанесен, но "повреждена входная группа и выбиты окна, также выбиты окна в здании медицинского колледжа НИУ "БелГУ". По словам Карловской, в университете на протяжении года проводились многочисленные учения по эвакуации, в здании отлажена система оповещения, оборудованы укрытия в каждом корпусе и общежитии, студенты и сотрудники прошли инструктаж. В Белгородском госуниверситете самый крупный волонтерский корпус региона: более 8 тысяч человек, в том числе волонтёры-медики и психологи, которые обучаются в БелГУ. Они сразу начали оказывать помощь пострадавшим в результате обстрела. Днем в субботу под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/informtsetry-1919182799.html
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белгород, массированный обстрел центра белгорода, общество, белгородский государственный университет, навигатор абитуриента
Белгород, Массированный обстрел центра Белгорода, Общество, Белгородский государственный университет, Навигатор абитуриента

Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ по Белгороду повреждены два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета, ранение получил охранник, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская.
«

"Никто из студентов и преподавателей не пострадал. Ранение получил охранник в медколледже, ему оказывается необходимая помощь", - сказала собеседница агентства, добавив, что многие студенты уехали на праздники, а те, кто остался в городе - не пострадали.

Исполняющая обязанности ректора сообщила, что самой архитектуре уникального здания ущерб не нанесен, но "повреждена входная группа и выбиты окна, также выбиты окна в здании медицинского колледжа НИУ "БелГУ". По словам Карловской, в университете на протяжении года проводились многочисленные учения по эвакуации, в здании отлажена система оповещения, оборудованы укрытия в каждом корпусе и общежитии, студенты и сотрудники прошли инструктаж.
В Белгородском госуниверситете самый крупный волонтерский корпус региона: более 8 тысяч человек, в том числе волонтёры-медики и психологи, которые обучаются в БелГУ. Они сразу начали оказывать помощь пострадавшим в результате обстрела.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим
Вчера, 21:17
Днем в субботу под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
БелгородМассированный обстрел центра БелгородаОбществоБелгородский государственный университетНавигатор абитуриента
 
 
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