https://ria.ru/20231230/belgorod-1919183898.html

Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ

Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

Корпуса Белгородского госуниверситета повреждены при обстреле ВСУ

В результате обстрела ВСУ по Белгороду повреждены два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета, ранение получил... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:35

2023-12-30T21:35

2023-12-30T21:57

белгород

массированный обстрел центра белгорода

общество

белгородский государственный университет

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ по Белгороду повреждены два корпуса Белгородского государственного национального исследовательского университета, ранение получил охранник, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности ректора Евгения Карловская. "Никто из студентов и преподавателей не пострадал. Ранение получил охранник в медколледже, ему оказывается необходимая помощь", - сказала собеседница агентства, добавив, что многие студенты уехали на праздники, а те, кто остался в городе - не пострадали.Исполняющая обязанности ректора сообщила, что самой архитектуре уникального здания ущерб не нанесен, но "повреждена входная группа и выбиты окна, также выбиты окна в здании медицинского колледжа НИУ "БелГУ". По словам Карловской, в университете на протяжении года проводились многочисленные учения по эвакуации, в здании отлажена система оповещения, оборудованы укрытия в каждом корпусе и общежитии, студенты и сотрудники прошли инструктаж. В Белгородском госуниверситете самый крупный волонтерский корпус региона: более 8 тысяч человек, в том числе волонтёры-медики и психологи, которые обучаются в БелГУ. Они сразу начали оказывать помощь пострадавшим в результате обстрела. Днем в субботу под обстрел со стороны ВСУ попал центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Заведено уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/informtsetry-1919182799.html

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белгород, массированный обстрел центра белгорода, общество, белгородский государственный университет, навигатор абитуриента