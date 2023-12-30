https://ria.ru/20231230/belgorod-1919181434.html

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде отменили все праздничные мероприятия

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что все праздничные мероприятия в городе официально отменены. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:45

2023-12-30T20:45

2023-12-30T21:24

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

происшествия

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что все праздничные мероприятия в городе официально отменены."Все праздничные мероприятия в городе официально отменены," - написал Демидов..

белгород

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, вячеслав гладков, происшествия, массированный обстрел центра белгорода