https://ria.ru/20231230/belgorod-1919169255.html

За терактом в Белгороде стоят Британия и США, заявила Захарова

За терактом в Белгороде стоят Британия и США, заявила Захарова - РИА Новости, 30.12.2023

За терактом в Белгороде стоят Британия и США, заявила Захарова

За обстрелом Белгорода со стороны ВСУ, унесшим жизни 14 человек, стоят Великобритания и США, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:14

2023-12-30T19:14

2023-12-30T22:42

специальная военная операция на украине

в мире

белгород

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. За обстрелом Белгорода со стороны ВСУ, унесшим жизни 14 человек, стоят Великобритания и США, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено", — сказала она.Как отметила Захарова, в Киеве недавно признали, что именно Лондон запретил им вести переговоры с Москвой, сделав ставку на "победу на поле боя". Однако ввиду бедственного положения для ВСУ "на земле" и при отсутствии каких-либо шансов это исправить Великобритания перешла к тактике организации терактов против мирного населения.По словам официального представителя МИД, за это преступление также ответственны страны ЕС, которые продолжают поставлять Украине оружие, в том числе кассетные боеприпасы. Она также добавила, что теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в Совбезе ООН.В свою очередь, зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности на 23:00 мск."Потребовали также присутствия постпреда Чехии — пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители", — указал он.Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. В ведомстве добавили, что этот удар не останется безнаказанным.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-30T19:14 true PT0M54S

Жители Белгорода об обстреле Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально 2023-12-30T19:14 true PT1M28S

Атака ВСУ на Белгород Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. 2023-12-30T19:14 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белгород, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, вооруженные силы украины, евросоюз