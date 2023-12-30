https://ria.ru/20231230/belgorod-1919167567.html

Россия запросила заседание СБ ООН по теракту в Белгороде

Россия запросила заседание СБ ООН по теракту в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023

Россия запросила заседание СБ ООН по теракту в Белгороде

Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в Совбезе ООН, Россия запросила заседание, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:04

2023-12-30T19:04

2023-12-30T19:10

специальная военная операция на украине

россия

белгород

оон

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в Совбезе ООН, Россия запросила заседание, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН. Россия запросила заседание Совбеза", - сказала она.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".В минобороны РФ позднее проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белгород, оон, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белгородская область, вячеслав гладков, совет безопасности оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода