https://ria.ru/20231230/belgorod-1919156752.html

МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде

МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023

МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде

Число погибших при ударе ВСУ по центру Белгорода достигло 14, среди них — двое детей, сообщило МЧС. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:02

2023-12-30T18:02

2023-12-30T22:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белгород

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919140647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4cc3f1a381af079046379ae4c0f7c1d.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по центру Белгорода достигло 14, среди них — двое детей, сообщило МЧС."По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего, по ее словам, пострадали 17 несовершеннолетних.Ранее МЧС сообщало о десяти погибших, включая одного ребенка, и 45 раненых.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T18:02 true PT0M41S

Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-30T18:02 true PT0M54S

Жители Белгорода об обстреле Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально 2023-12-30T18:02 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгород, происшествия, вячеслав гладков