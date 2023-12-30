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МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023
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18:02 30.12.2023 (обновлено: 22:03 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919156752.html
МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде
МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023
МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде
Число погибших при ударе ВСУ по центру Белгорода достигло 14, среди них — двое детей, сообщило МЧС. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:02
2023-12-30T22:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгород
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по центру Белгорода достигло 14, среди них — двое детей, сообщило МЧС.&quot;По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего, по ее словам, пострадали 17 несовершеннолетних.Ранее МЧС сообщало о десяти погибших, включая одного ребенка, и 45 раненых.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T18:02
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Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
Центр Белгорода
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Жители Белгорода об обстреле
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгород, происшествия, вячеслав гладков
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков
МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде

МЧС: 14 человек погибли, еще 108 пострадали при обстреле Белгорода

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по центру Белгорода достигло 14, среди них — двое детей, сообщило МЧС.
«

"По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего, по ее словам, пострадали 17 несовершеннолетних.
Ранее МЧС сообщало о десяти погибших, включая одного ребенка, и 45 раненых.
Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БелгородПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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