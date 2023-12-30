МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по центру Белгорода достигло 14, среди них — двое детей, сообщило МЧС."По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего, по ее словам, пострадали 17 несовершеннолетних.Ранее МЧС сообщало о десяти погибших, включая одного ребенка, и 45 раненых.Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T18:02
true
PT0M41S
Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
Центр Белгорода
2023-12-30T18:02
true
PT0M54S
Жители Белгорода об обстреле
Житель Белгорода рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел, осколки пробили салон, а за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Очевидец обстрела центра Белгорода рассказал РИА Новости, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгород, происшествия, вячеслав гладков
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков
МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде
МЧС: 14 человек погибли, еще 108 пострадали при обстреле Белгорода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по центру Белгорода достигло 14, среди них — двое детей, сообщило МЧС.
«
"По уточненной информации, в Белгороде погибли 12 взрослых и два ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
В свою очередь, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что четверо раненных при обстреле детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего, по ее словам, пострадали 17 несовершеннолетних.
Ранее МЧС сообщало о десяти погибших, включая одного ребенка, и 45 раненых.
Об инциденте ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, взрывы раздались около 15:00, после чего в небе появился черный дым. Вскоре начала работать сирена, которая звучала не менее десяти минут. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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