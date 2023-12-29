https://ria.ru/20231229/zyuganov-1919001435.html

Зюганов назвал ключевую тему на выборах

Зюганов назвал ключевую тему на выборах - РИА Новости, 29.12.2023

Зюганов назвал ключевую тему на выборах

Тема вложения средств в здравоохранение, культуру, образование и науку пройдет на выборах президента России 2024 года как ключевое звено, заявил лидер партии... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:52

2023-12-29T15:52

2023-12-29T15:52

политика

россия

геннадий зюганов

николай харитонов

павел грудинин

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_0:81:3098:1824_1920x0_80_0_0_7a84f3e3cd12950ac173e72a8953fddc.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Тема вложения средств в здравоохранение, культуру, образование и науку пройдет на выборах президента России 2024 года как ключевое звено, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24"."Вторая тема - это вложить средства в развития человека, нам надо удваивать средства на здравоохранение, культуру, образование и науку… На мой взгляд, эта позиция пройдет на выборах как ключевое звено, президент выступал, он особо подчеркнул – школа, наука, образование – главный приоритет", - сказал он. По словам парламентария, в программе кандидата от КПРФ на выборы президента Николая Харитонова особо подчеркнута тема обеспечения продовольственной безопасности. Также Зюганов добавил, что выборы президента - важнейших шанс на оздоровление и сплочения страны, укрепления суверенитета. Ранее Зюганов называл главные требования программы, их всего семь. В число требований входит: принципиальная смена социально-экономического курса, национализация стратегически важнейших отраслей, долгосрочное социально-экономическое планирование, рост госинвестиций в высокие технологии, науку и образование, прекращение вывода капитала за рубеж, поддержка народных и коллективных предприятий, повышение качества жизни граждан страны, усиление соцподдержки молодых семей, пенсионеров, "детей войны". Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место). Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231227/debaty-1918559753.html

https://ria.ru/20231223/kandidat-1917659390.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, геннадий зюганов, николай харитонов, павел грудинин, кпрф