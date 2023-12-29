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Зюганов назвал ключевую тему на выборах - РИА Новости, 29.12.2023
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15:52 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/zyuganov-1919001435.html
Зюганов назвал ключевую тему на выборах
Зюганов назвал ключевую тему на выборах - РИА Новости, 29.12.2023
Зюганов назвал ключевую тему на выборах
Тема вложения средств в здравоохранение, культуру, образование и науку пройдет на выборах президента России 2024 года как ключевое звено, заявил лидер партии... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:52
2023-12-29T15:52
политика
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Тема вложения средств в здравоохранение, культуру, образование и науку пройдет на выборах президента России 2024 года как ключевое звено, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24"."Вторая тема - это вложить средства в развития человека, нам надо удваивать средства на здравоохранение, культуру, образование и науку… На мой взгляд, эта позиция пройдет на выборах как ключевое звено, президент выступал, он особо подчеркнул – школа, наука, образование – главный приоритет", - сказал он. По словам парламентария, в программе кандидата от КПРФ на выборы президента Николая Харитонова особо подчеркнута тема обеспечения продовольственной безопасности. Также Зюганов добавил, что выборы президента - важнейших шанс на оздоровление и сплочения страны, укрепления суверенитета. Ранее Зюганов называл главные требования программы, их всего семь. В число требований входит: принципиальная смена социально-экономического курса, национализация стратегически важнейших отраслей, долгосрочное социально-экономическое планирование, рост госинвестиций в высокие технологии, науку и образование, прекращение вывода капитала за рубеж, поддержка народных и коллективных предприятий, повышение качества жизни граждан страны, усиление соцподдержки молодых семей, пенсионеров, "детей войны". Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место). Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231227/debaty-1918559753.html
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политика, россия, геннадий зюганов, николай харитонов, павел грудинин, кпрф
Политика, Россия, Геннадий Зюганов, Николай Харитонов, Павел Грудинин, КПРФ
Зюганов назвал ключевую тему на выборах

Зюганов назвал тему вложения средств в здравоохранение и науку ключевой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Тема вложения средств в здравоохранение, культуру, образование и науку пройдет на выборах президента России 2024 года как ключевое звено, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
"Вторая тема - это вложить средства в развития человека, нам надо удваивать средства на здравоохранение, культуру, образование и науку… На мой взгляд, эта позиция пройдет на выборах как ключевое звено, президент выступал, он особо подчеркнул – школа, наука, образование – главный приоритет", - сказал он.
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
КПРФ будет участвовать в дебатах во время президентской кампании
27 декабря, 19:18
По словам парламентария, в программе кандидата от КПРФ на выборы президента Николая Харитонова особо подчеркнута тема обеспечения продовольственной безопасности.
Также Зюганов добавил, что выборы президента - важнейших шанс на оздоровление и сплочения страны, укрепления суверенитета.
Ранее Зюганов называл главные требования программы, их всего семь. В число требований входит: принципиальная смена социально-экономического курса, национализация стратегически важнейших отраслей, долгосрочное социально-экономическое планирование, рост госинвестиций в высокие технологии, науку и образование, прекращение вывода капитала за рубеж, поддержка народных и коллективных предприятий, повышение качества жизни граждан страны, усиление соцподдержки молодых семей, пенсионеров, "детей войны".
Харитонов выдвигался от КПРФ на президентских выборах 2004 года, набрав тогда 13,69% голосов и заняв второе место. В 2018 году от партии кандидатом был директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77% голосов, 2-е место).
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время голосования по кандидатуре на выборы президента РФ от партии - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России
23 декабря, 15:11
 
ПолитикаРоссияГеннадий ЗюгановНиколай ХаритоновПавел ГрудининКПРФ
 
 
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