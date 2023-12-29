https://ria.ru/20231229/zaes-1918961136.html

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.12.2023

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:53

2023-12-29T13:53

2023-12-29T13:53

энергодар

россия

запорожская область

сергей кириенко

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e9e5ec30275ae244c86fb7d3eca3965.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития станции в 2024 году, сообщается в Telegram-канале АЭС. Кириенко сопровождал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. "В канун Нового года Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении. В рамках визита на АЭС прошло совещание, посвященное планам развития станции в 2024 году. "Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции юбилейный и станция настроена работать в полную силу", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что Кириенко посетил город Энергодар, где побывал на нескольких социальных объектах, в школе бокса, а также оценил ход восстановления самого большого православного храма города. "Строительство важного для города объекта началось более четверти века назад. Последние десять лет оно практически остановилось. Возобновить его удалось только совсем недавно", - подчеркнули в пресс-службе станции.

https://ria.ru/20231228/magate-1918612653.html

энергодар

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, россия, запорожская область, сергей кириенко, запорожская аэс