https://ria.ru/20231229/zaes-1918961136.html
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.12.2023
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:53
2023-12-29T13:53
2023-12-29T13:53
энергодар
россия
запорожская область
сергей кириенко
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e9e5ec30275ae244c86fb7d3eca3965.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития станции в 2024 году, сообщается в Telegram-канале АЭС. Кириенко сопровождал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. "В канун Нового года Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении. В рамках визита на АЭС прошло совещание, посвященное планам развития станции в 2024 году. "Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции юбилейный и станция настроена работать в полную силу", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что Кириенко посетил город Энергодар, где побывал на нескольких социальных объектах, в школе бокса, а также оценил ход восстановления самого большого православного храма города. "Строительство важного для города объекта началось более четверти века назад. Последние десять лет оно практически остановилось. Возобновить его удалось только совсем недавно", - подчеркнули в пресс-службе станции.
https://ria.ru/20231228/magate-1918612653.html
энергодар
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46a0e1632aed91c7db30d68771689961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, россия, запорожская область, сергей кириенко, запорожская аэс
Энергодар, Россия, Запорожская область, Сергей Кириенко, Запорожская АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития станции в 2024 году, сообщается
в Telegram-канале АЭС.
Кириенко сопровождал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин
.
"В канун Нового года Запорожскую АЭС и город Энергодар
посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении.
В рамках визита на АЭС прошло совещание, посвященное планам развития станции в 2024 году.
Ульянов считает, что гендиректор МАГАТЭ посетит Россию в 2024 году
"Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции юбилейный и станция настроена работать в полную силу", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Кириенко посетил город Энергодар, где побывал на нескольких социальных объектах, в школе бокса, а также оценил ход восстановления самого большого православного храма города.
"Строительство важного для города объекта началось более четверти века назад. Последние десять лет оно практически остановилось. Возобновить его удалось только совсем недавно", - подчеркнули в пресс-службе станции.