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Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.12.2023
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13:53 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/zaes-1918961136.html
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 29.12.2023
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:53
2023-12-29T13:53
энергодар
россия
запорожская область
сергей кириенко
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития станции в 2024 году, сообщается в Telegram-канале АЭС. Кириенко сопровождал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. "В канун Нового года Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении. В рамках визита на АЭС прошло совещание, посвященное планам развития станции в 2024 году. "Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции юбилейный и станция настроена работать в полную силу", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что Кириенко посетил город Энергодар, где побывал на нескольких социальных объектах, в школе бокса, а также оценил ход восстановления самого большого православного храма города. "Строительство важного для города объекта началось более четверти века назад. Последние десять лет оно практически остановилось. Возобновить его удалось только совсем недавно", - подчеркнули в пресс-службе станции.
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энергодар, россия, запорожская область, сергей кириенко, запорожская аэс
Энергодар, Россия, Запорожская область, Сергей Кириенко, Запорожская АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Энергодар и провел совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития станции в 2024 году, сообщается в Telegram-канале АЭС.
Кириенко сопровождал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
"В канун Нового года Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили Сергей Кириенко и Дмитрий Рогозин", - говорится в сообщении.
В рамках визита на АЭС прошло совещание, посвященное планам развития станции в 2024 году.
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"Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции юбилейный и станция настроена работать в полную силу", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что Кириенко посетил город Энергодар, где побывал на нескольких социальных объектах, в школе бокса, а также оценил ход восстановления самого большого православного храма города.
"Строительство важного для города объекта началось более четверти века назад. Последние десять лет оно практически остановилось. Возобновить его удалось только совсем недавно", - подчеркнули в пресс-службе станции.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
ЭнергодарРоссияЗапорожская областьСергей КириенкоЗапорожская АЭС
 
 
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