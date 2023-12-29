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Правительство утвердило беспошлинный импорт яиц - РИА Новости, 29.12.2023
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20:33 29.12.2023 (обновлено: 21:12 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052895.html
Правительство утвердило беспошлинный импорт яиц
Правительство утвердило беспошлинный импорт яиц - РИА Новости, 29.12.2023
Правительство утвердило беспошлинный импорт яиц
Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, следует из документа, опубликованного на официальном портале... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T20:33
2023-12-29T21:12
экономика
россия
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
правительство рф
руспродсоюз
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.В середине декабря подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз 1,2 миллиарда яиц. Согласно постановлению, уполномоченным органом по выдаче документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, будет Минсельхоз. Документ также определяет список компаний, которые освободят от уплаты ввозной таможенной пошлины.Минсельхоз будет ежедневно размещать на своем официальном сайте данные об остатке куриных яиц, в отношении которых действует тарифная льгота.Куриные яйца в России с начала года подорожали почти на 59 процентов, еженедельные темпы роста пока замедляются слабо: плюс 3,95 процента с 19 по 25 декабря против 4,62 процента неделей ранее.Владимир Путин объяснил подорожание тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.В ведомстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижения.
https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917843133.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф, руспродсоюз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Правительство РФ, Руспродсоюз
Правительство утвердило беспошлинный импорт яиц

Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка качества яиц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В середине декабря подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз 1,2 миллиарда яиц. Согласно постановлению, уполномоченным органом по выдаче документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции, будет Минсельхоз. Документ также определяет список компаний, которые освободят от уплаты ввозной таможенной пошлины.
Яйца - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца
25 декабря, 08:26
Минсельхоз будет ежедневно размещать на своем официальном сайте данные об остатке куриных яиц, в отношении которых действует тарифная льгота.
Куриные яйца в России с начала года подорожали почти на 59 процентов, еженедельные темпы роста пока замедляются слабо: плюс 3,95 процента с 19 по 25 декабря против 4,62 процента неделей ранее.
Владимир Путин объяснил подорожание тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
В ведомстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижения.
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Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией
Вчера, 20:28
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Правительство РФРуспродсоюз
 
 
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